魔鬼画风！ 网友为爱豆画简笔画，让人越看越上瘾

这位画师的作品最近讨论度相当高，究竟如何做到简单几笔线条就完全抓住表情精髓的啦XD
今天要分享的是一个专门给爱豆画简笔划的帐号，上个月15日才开始更新，现在已经有接近1.5万人关注，还开起网店来卖周边！ PO文内容虽然只有画画，但是每次都能用最简练的线条勾勒出最传神的瞬间，让人很想一看再看XD
其实被画最多的还是SEVENTEEN，最早PO出的一张图就是Woozi，这圆鼓鼓的脸颊也太Q：
好像SEVENTEEN的格外多耶XD原本就很有梗，被画师加工之后就更加有笑果~最后放一组Hoshi：
好了换其他团看一看~ BTOB的鲫鱼精陆星材，画师亲切地帮他多加了几条颈纹：
女爱豆也没有放过！ TWICE娜琏被抓拍的瞬间，嘴巴里塞满东西也还是很可爱耶：
最近为了应景万圣节，画师还更新了一张东方神起刚出道时的图，这造型真的冲击力满满：
这位画师会在Twitter上更新作品，最近因为人气太高还开了周边商品店的样子，有兴趣的朋友可以去follow一下哦！
（图源：Twitter@ badlydrawnkpops）
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