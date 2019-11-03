魔鬼画风！ 网友为爱豆画简笔画，让人越看越上瘾

魔鬼画风！ 网友为爱豆画简笔画，让人越看越上瘾

明星   2019年11月3日   星期日09:30   Sani   4

这位画师的作品最近讨论度相当高，究竟如何做到简单几笔线条就完全抓住表情精髓的啦XD

今天要分享的是一个专门给爱豆画简笔划的帐号，上个月15日才开始更新，现在已经有接近1.5万人关注，还开起网店来卖周边！ PO文内容虽然只有画画，但是每次都能用最简练的线条勾勒出最传神的瞬间，让人很想一看再看XD

比如Lucas这张！ 是不是相当传神！

还有Mark：

EXO世勋也「惨遭毒手」：

这张XIUMIN的眼神也抓得太妙了吧XDD

其实被画最多的还是SEVENTEEN，最早PO出的一张图就是Woozi，这圆鼓鼓的脸颊也太Q：

The8看起来情绪激动：

胜宽的表情也太有戏XD

DK的眼神仿佛在说：「冬天了，请不要叫醒我」

Joshua究竟看到什么了啦！

好像SEVENTEEN的格外多耶XD原本就很有梗，被画师加工之后就更加有笑果~最后放一组Hoshi：

好了换其他团看一看~ BTOB的鲫鱼精陆星材，画师亲切地帮他多加了几条颈纹：

宋旻浩和P.O的这一对一定要有！！！



女爱豆也没有放过！ TWICE娜琏被抓拍的瞬间，嘴巴里塞满东西也还是很可爱耶：

最近为了应景万圣节，画师还更新了一张东方神起刚出道时的图，这造型真的冲击力满满：

偶尔也有比较正常的，像是SHINee珉豪这只草莓就超可爱！

还有SEVENTEEN圆佑这张！ 给人感觉希望满满：

这位画师会在Twitter上更新作品，最近因为人气太高还开了周边商品店的样子，有兴趣的朋友可以去follow一下哦！

（图源：Twitter@ badlydrawnkpops）

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留言/评论
  • Loki Chan
    Silvia Luz 卡同馬克真係笑死我😂
    1小时前
  • 廖子毅
    林芸篇請一定要看一下
    1小时前
  • 定慈謝
    張方薷我會笑死
    1小时前
  • 黃寶綾
    蔡文琇 江宜庭
    1小时前
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