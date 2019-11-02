全州韓屋村又多了一個新景點「Kakao Friends Store」11月開幕！還推出代表性的巧克力派 娶了她等於娶了太妍&IU&李多熙？？這次她對好萊塢女神Angelina Jolie下手了 SM愛豆年曆要來啦！2020年新版年曆組合預告照公開 演員李美度與眾不同的帶娃畫風！完全活出自我的寶媽真的讚XD

一般講到「寶媽」、「帶娃」這類詞聯想到的大多是溫馨畫面，但這位女演員相當不同，根本是自顧自地玩到模糊，寶寶只不過充當前景裝飾，強烈反差超有喜感XD

今天這位獨特的女主角就是演員李美圖，1982年出生的她出演過電影《我的變身男友》、《戀愛操作團》等等，2016年結婚、去年生下一名可愛的男寶寶：



李美圖除了演戲之外，講話也十分幽默有梗，最近則因為一系列育兒日常照片成為IG紅人，那麼她的育兒方式究竟有什麼「過人之處」呢？

原來，李美圖的育兒日常都會帶上一個獨特的tag：「媽媽的個人生活」，而且照片裡比起寶寶的臉，背景中充滿動感的媽媽反而更加搶鏡！

帶著寶寶外出運動，茫然的寶寶Vs.速度快到模糊的媽媽：



伏地挺身還特地PO出表情特寫XD



第二彈：帶寶寶去看演出，媽媽在前邊自己嗨起來，寶寶繼續一臉茫然：



這次明明是帶寶寶去玩球球，媽媽似乎也擺pose擺得很開心XD



就算帶娃，喝酒與彈琴也是不能耽誤的呀！



遊戲廳更是不能放棄！ 看到媽媽全情投入玩遊戲的模樣真的笑瘋XD



「媽媽是狙擊手！ 」



「也是賽車手！ 」



最後的最後...... 寶寶終於哭了XD



最後是近期的萬聖節育兒日常，李美圖打扮成一名狂野吉他手，寶寶則變身留著小鬍子的keyboard，乍一看真的有點認不出XD



其實李美圖是一位很愛小孩的媽媽，正常起來的畫風也是十分溫馨的，只是點贊「跑偏」照片的人顯然更多，看來大家都喜歡看獨闢蹊徑的育兒日常啊XD



（圖源：IG@lee_mido）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究