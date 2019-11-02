演员李美度与众不同的带娃画风！完全活出自我的宝妈真的赞XD

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一般讲到「宝妈」、「带娃」这类词联想到的大多是温馨画面，但这位女演员相当不同，根本是自顾自地玩到模糊，宝宝只不过充当前景装饰，强烈反差超有喜感XD

今天这位独特的女主角就是演员李美图，1982年出生的她出演过电影《我的变身男友》、《恋爱操作团》等等，2016年结婚、去年生下一名可爱的男宝宝：



李美图除了演戏之外，讲话也十分幽默有梗，最近则因为一系列育儿日常照片成为IG红人，那么她的育儿方式究竟有什么「过人之处」呢？

原来，李美图的育儿日常都会带上一个独特的tag：「妈妈的个人生活」，而且照片里比起宝宝的脸，背景中充满动感的妈妈反而更加抢镜！

带著宝宝外出运动，茫然的宝宝Vs.速度快到模糊的妈妈：



伏地挺身还特地PO出表情特写XD



第二弹：带宝宝去看演出，妈妈在前边自己嗨起来，宝宝继续一脸茫然：



这次明明是带宝宝去玩球球，妈妈似乎也摆pose摆得很开心XD



就算带娃，喝酒与弹琴也是不能耽误的呀！



游戏厅更是不能放弃！ 看到妈妈全情投入玩游戏的模样真的笑疯XD



「妈妈是狙击手！ 」



「也是赛车手！ 」



最后的最后...... 宝宝终於哭了XD



最后是近期的万圣节育儿日常，李美图打扮成一名狂野吉他手，宝宝则变身留著小胡子的keyboard，乍一看真的有点认不出XD



其实李美图是一位很爱小孩的妈妈，正常起来的画风也是十分温馨的，只是点赞「跑偏」照片的人显然更多，看来大家都喜欢看独辟蹊径的育儿日常啊XD



（图源：IG@lee_mido）

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