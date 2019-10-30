《請融化我吧》池昌旭淋浴降溫熱吻元真兒，KISS前花絮對話好害羞～
韓劇 2019年10月30日 星期三14:05 MiJimin
（微雷）如劇名一般，看這齣劇真的會被 池昌旭 Ｎ次融化…。
tvN 週末劇《請融化我吧》第10集的最後，馬東燦（池昌旭 飾）和高美蘭（元真兒 飾）終於互通心意，但與此同時…馬東燦也對自己無法預測的未來和身體狀況感到憂心。
▼這一幕是馬東燦與高美蘭見面後，情不自禁的擁吻，但心跳加速、體溫升高，對兩位冷凍人來說是相當危險的事情，所以就移動到浴室，一邊淋浴一邊KISS…，呈現出這唯美又心動的場面：
▼官方也在後續公開了花絮，在拍這一場戲之前，池昌旭就提問說應該能做得好吧？元真兒想說就是配合前輩，池昌旭就接著說：「就相信妳囉！」感覺得出來兩人對這場吻戲都有點緊張：
▼KISS前，互通心意的片段，馬東燦：「我沒有其他能去的地方了，我們就這樣一直走下去，陪伴著對方吧！」高美蘭：「你只要…喜歡我就好了。」
除了吻戲，池昌旭在劇中的各種小動作也讓人特別心動～！大家也再次感受到小池的魅力了嗎？
（圖自：tvN Drama）
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