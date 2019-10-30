《请融化我吧》池昌旭淋浴降温热吻元真儿，KISS前花絮对话好害羞～
韩剧 2019年10月30日 星期三14:05 MiJimin
（微雷）如剧名一般，看这出剧真的会被 池昌旭 Ｎ次融化…。
tvN 周末剧《请融化我吧》第10集的最后，马东灿（池昌旭 饰）和高美兰（元真儿 饰）终於互通心意，但与此同时…马东灿也对自己无法预测的未来和身体状况感到忧心。
▼这一幕是马东灿与高美兰见面后，情不自禁的拥吻，但心跳加速、体温升高，对两位冷冻人来说是相当危险的事情，所以就移动到浴室，一边淋浴一边KISS…，呈现出这唯美又心动的场面：
▼官方也在后续公开了花絮，在拍这一场戏之前，池昌旭就提问说应该能做得好吧？元真儿想说就是配合前辈，池昌旭就接著说：「就相信你罗！」感觉得出来两人对这场吻戏都有点紧张：
▼KISS前，互通心意的片段，马东灿：「我没有其他能去的地方了，我们就这样一直走下去，陪伴著对方吧！」高美兰：「你只要…喜欢我就好了。」
除了吻戏，池昌旭在剧中的各种小动作也让人特别心动～！大家也再次感受到小池的魅力了吗？
（图自：tvN Drama）
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