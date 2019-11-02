娶了她等於娶了太妍&IU&李多熙？？這次她對好萊塢女神Angelina Jolie下手了

提起韓國美妝博主的話，大家一定就會立馬想到一個名字，那就是Pony，其實在韓國本土Risabae的人氣完全不輸Pony哦。
作為美妝界的大神，Risabae的化妝技巧可謂是到了爐火純青境界了，除了歐美妝、蜜桃妝、童顏妝這些日常生活中常用的妝容之外，她的仿妝更是出神入化，仿誰像誰，她不僅僅能夠放到表面， 而且還能夠將她所模仿的人物的精髓之處給模仿到。
Risabae的最新作品就是正在熱映的《Maleficent2》（《沉睡魔咒2》、《黑魔後》、《瑪琳菲森》）中好萊塢女神Angelina Jolie扮演的瑪琳菲森，高聳的顴骨，凹陷的臉頰，濃密的睫毛，綠色的瞳孔，火紅的嘴唇 ，這不就是Angelina Jolie本尊？？？？？ 並不是，這竟然是Risabae的仿妝，能畫到這個程度，只能說是上帝送了她黃金之手！ 我們凡人真的羡慕不來。
Risabae的明星妝容也是手到擒來，當紅女星都沒逃過被她模仿的命運，仿妝後的效果與真人相似度直逼99%。 難怪被網民們笑稱娶了她等於娶了半個娛樂圈，今天化個IU，明天化個太妍，後天化個李多熙，一周七天不帶重樣，每天都有新鮮感！
「圖：Risabae IG/YouTube、《Maleficent2》」
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