娶了她等於娶了太妍&IU&李多熙？？这次她对好莱坞女神Angelina Jolie下手了

提起韩国美妆博主的话，大家一定就会立马想到一个名字，那就是Pony，其实在韩国本土Risabae的人气完全不输Pony哦。
作为美妆界的大神，Risabae的化妆技巧可谓是到了炉火纯青境界了，除了欧美妆、蜜桃妆、童颜妆这些日常生活中常用的妆容之外，她的仿妆更是出神入化，仿谁像谁，她不仅仅能够放到表面， 而且还能够将她所模仿的人物的精髓之处给模仿到。
Risabae的最新作品就是正在热映的《Maleficent2》（《沉睡魔咒2》、《黑魔后》、《玛琳菲森》）中好莱坞女神Angelina Jolie扮演的玛琳菲森，高耸的颧骨，凹陷的脸颊，浓密的睫毛，绿色的瞳孔，火红的嘴唇 ，这不就是Angelina Jolie本尊？？？？？ 并不是，这竟然是Risabae的仿妆，能画到这个程度，只能说是上帝送了她黄金之手！ 我们凡人真的羡慕不来。
Risabae的明星妆容也是手到擒来，当红女星都没逃过被她模仿的命运，仿妆后的效果与真人相似度直逼99%。 难怪被网民们笑称娶了她等於娶了半个娱乐圈，今天化个IU，明天化个太妍，后天化个李多熙，一周七天不带重样，每天都有新鲜感！
「图：Risabae IG/YouTube、《Maleficent2》」
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