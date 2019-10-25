BTS防彈少年團重返《AMAs》 今年入圍三獎項！
KPOP 2019年10月25日 星期五12:17 施乃琪
2017 年首度登上《AMAs》（全美音樂獎）表演的防彈少年團，在去年迅速晉升為得獎者，今年也有機會連莊！
《AMAs》於昨晚（24 日）公佈了 2019 年的入圍名單，其中防彈少年團一舉入圍了「最受歡迎重唱組合或團體（流行／搖滾類）」(FAVORITE DUO OR GROUP-POP/ROCK)、「年度巡演」(Tour of the Year) 以及「最受歡迎社群藝人」(FAVORITE SOCIAL ARTIST) 三個獎項。
2017 年作為唯一獲邀亞洲歌手的防彈少年團在《AMAs》帶來了精彩表演，去年首度入圍便成功抱回「最受歡迎社群藝人」獎，再度為韓國團體締造一個「首度」紀錄。
而今年光是入圍更多主要獎項，便已顯示出防彈少年團獲得的肯定。《2019 AMAs》將於 11 月 24 日在美國加州洛杉磯的微軟劇院 (Microsoft Theater) 登場，Army 們屆時別忘了鎖定直播！
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment、AMAs）
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