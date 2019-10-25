BTS防弹少年团重返《AMAs》 今年入围三奖项！
KPOP 2019年10月25日 星期五12:17 施乃琪
2017 年首度登上《AMAs》（全美音乐奖）表演的防弹少年团，在去年迅速晋升为得奖者，今年也有机会连庄！
《AMAs》於昨晚（24 日）公布了 2019 年的入围名单，其中防弹少年团一举入围了「最受欢迎重唱组合或团体（流行／摇滚类）」(FAVORITE DUO OR GROUP-POP/ROCK)、「年度巡演」(Tour of the Year) 以及「最受欢迎社群艺人」(FAVORITE SOCIAL ARTIST) 三个奖项。
2017 年作为唯一获邀亚洲歌手的防弹少年团在《AMAs》带来了精彩表演，去年首度入围便成功抱回「最受欢迎社群艺人」奖，再度为韩国团体缔造一个「首度」纪录。
而今年光是入围更多主要奖项，便已显示出防弹少年团获得的肯定。《2019 AMAs》将於 11 月 24 日在美国加州洛杉矶的微软剧院 (Microsoft Theater) 登场，Army 们届时别忘了锁定直播！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment、AMAs）
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