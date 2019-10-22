【有片】神童教大家「如何溫柔說話」…卻引來SUJU成員爆笑：「莫名讓人生氣！」XD

神童教大家的「甜蜜說話方法」，讓你在1分鐘內瞬間了解！XD #媽媽睡著後 #在沙發上的媽媽根本一直偷笑 #聽這種ASMR睡得著才怪 #精神只會更亢奮 #SuperJunior
Super Junior藝聲、神童、銀赫、東海和厲旭於18日出演Pikicast網路綜藝《媽媽睡著後》。他們必須在「媽媽」睡覺期間，完成料理「鐵板雞」。不過，如果超過一定的音量，就會被「懲罰」，是新概念的ASMR節目，也引發陣陣爆笑。
期間，東海向神童提問：「在粉絲中，以『隨和的說話方式』而聞名的神童，是否能傳授一下『說話的藝術』呢？」
神童要銀赫隨便對他說點什麼，銀赫說：「這個鐵板雞真的太好吃了」，神童馬上附和：「哦～真的太好吃了～（句尾語氣下降）」成員們卻爆笑，
果不其然，被懲罰了！銀赫又看一眼神童哥，結果還是忍不住「噗」了一聲XD
神童要繼續示範。銀赫假裝苦惱：「今天要做什麼呢？」神童附和：「做什麼呢～？」
銀赫假裝生氣：「不是，我是問今天要做什麼？」神童苦惱：「要做什麼呢～？」
銀赫忍不住了：「好讓人上火啊？？？？」（後面的媽媽在偷笑XD）
藝聲也加入：「我今天有件很煩心的事！」神童和銀赫一起：「是嘛～？」
神童轉向厲旭，也要他說點什麼。厲旭表示：「你長的好喜感啊」，神童和銀赫再次一起：「好喜感～？」
這群歐吧真的太搞笑了XD這次只來4位成員，要是9個一起來，怕是會掀了屋頂吧！（根本沒有想要壓低聲音的意思）
（圖片、影片來源：Pikicast《媽媽睡著後》）
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