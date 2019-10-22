【有片】神童教大家「如何温柔说话」…却引来SUJU成员爆笑：「莫名让人生气！」XD

神童教大家的「甜蜜说话方法」，让你在1分钟内瞬间了解！XD #妈妈睡著后 #在沙发上的妈妈根本一直偷笑 #听这种ASMR睡得著才怪 #精神只会更亢奋 #SuperJunior
Super Junior艺声、神童、银赫、东海和厉旭於18日出演Pikicast网路综艺《妈妈睡著后》。他们必须在「妈妈」睡觉期间，完成料理「铁板鸡」。不过，如果超过一定的音量，就会被「惩罚」，是新概念的ASMR节目，也引发阵阵爆笑。
期间，东海向神童提问：「在粉丝中，以『随和的说话方式』而闻名的神童，是否能传授一下『说话的艺术』呢？」
神童要银赫随便对他说点什么，银赫说：「这个铁板鸡真的太好吃了」，神童马上附和：「哦～真的太好吃了～（句尾语气下降）」成员们却爆笑，
果不其然，被惩罚了！银赫又看一眼神童哥，结果还是忍不住「噗」了一声XD
神童要继续示范。银赫假装苦恼：「今天要做什么呢？」神童附和：「做什么呢～？」
银赫假装生气：「不是，我是问今天要做什么？」神童苦恼：「要做什么呢～？」
银赫忍不住了：「好让人上火啊？？？？」（后面的妈妈在偷笑XD）
艺声也加入：「我今天有件很烦心的事！」神童和银赫一起：「是嘛～？」
神童转向厉旭，也要他说点什么。厉旭表示：「你长的好喜感啊」，神童和银赫再次一起：「好喜感～？」
这群欧吧真的太搞笑了XD这次只来5位成员，要是9个一起来，怕是会掀了屋顶吧！（根本没有想要压低声音的意思）
（图片、影片来源：Pikicast《妈妈睡著后》）
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