韓媒盛讚此生必聽! 鮮于貞娥用玩偶熟記中文名

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曾與IU、GD&TOP、2NE1、CNBLUE鄭容和等大牌巨星合作，在韓國音樂圈有｢韓流偶像音樂推手」封號的流行音樂人鮮于貞娥首次來台開唱，於10/31晚上八點在永豐Legacy Taipei音樂展演空間舉辦《Hello, 初次見面》swja鮮于貞娥×So!YoON! 台北演唱會，不過等不到月底鮮于貞娥就率先旋風訪台給大家一場搶聽會。

在韓國音樂界享有盛名、歌聲魅力驚人的鮮于貞娥對於十月底首次的台灣演唱會格外重視，為此特別抽空飛來台灣48小時，舉辦了一場｢限定版」搶聽會，她表示：｢一直有聽說台灣的朋友很喜歡看演出，讓我很期待能實際感受這樣的氛圍，加上聽到先前來台灣演出的So!YoON!提到台灣的朋友很熱情，讓我也產生想先來台灣走走、跟大家見見面的心情，因此對於這次台灣行非常期待！」



想用音樂跟樂迷來場音樂約會的鮮于貞娥，在《鮮于貞娥pop-up搶聽會》上特別帶來了＜Upside Down＞、 及前陣子甫發行的新單曲＜CLASSIC＞，以電鋼琴及採樣效果器配上穿透力十足的嗓音就上陣的她，表演渲染力之強，讓全場樂迷無不沉溺在她的歌喉中，無愧韓媒盛讚她的演唱會有「此生必聽的現場演出之一」的好評！為了首次來台灣宣傳，鮮于貞娥做了許多功課，她表示：｢我覺得學習基本的問候方法是一定要的，也想學我的歌名用中文和台語怎麼說，像是＂接下來要為各位帶來的是OOO這首歌！＂這句話，我真的很想自然而然地在演出時這樣說呢！」



聊到用中文自我介紹，由於｢鮮于貞娥」這個名字非常特別，先前在上音樂節目＜柳熙烈的寫真簿＞時，鮮于貞娥還曾提到鄭容和有教過自己怎麼用中文念｢鮮于貞娥」這四個字，主辦單位特別把她的名字中取＂于＂跟＂娥＂兩個字的諧音，送了她兩個｢魚」跟｢鵝」的可愛玩偶，以可愛方式讓她快速學習念自己的中文名字；當場現學現賣用的鮮于貞娥笑說：｢先前鄭容和教我念中文名已經過一段時間，其實我有點忘記怎麼念，不過我想拿到這兩個玩偶之後，我應該會很快記住！」



活動資訊:

《Hello, 初次見面》So!YoON!×SWJA鮮于貞娥 台北演唱會

日期 2019.10.31 (四) 20:00 開演

地點 永豐Legacy Taipei音樂展演空間（北市八德路一段一號·華山1914創意文化園區 中五館）

票價 預售雙人套票3200 、 預售單人票1800 、 現場票2000

售票 KKTIX、FamiPort

主辦 LITTLE M Live

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