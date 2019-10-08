韩媒盛赞此生必听! 鲜于贞娥用玩偶熟记中文名

曾与IU、GD&TOP、2NE1、CNBLUE郑容和等大牌巨星合作，在韩国音乐圈有｢韩流偶像音乐推手」封号的流行音乐人鲜于贞娥首次来台开唱，於10/31晚上八点在永丰Legacy Taipei音乐展演空间举办《Hello, 初次见面》swja鲜于贞娥×So!YoON! 台北演唱会，不过等不到月底鲜于贞娥就率先旋风访台给大家一场抢听会。
在韩国音乐界享有盛名、歌声魅力惊人的鲜于贞娥对於十月底首次的台湾演唱会格外重视，为此特别抽空飞来台湾48小时，举办了一场｢限定版」抢听会，她表示：｢一直有听说台湾的朋友很喜欢看演出，让我很期待能实际感受这样的氛围，加上听到先前来台湾演出的So!YoON!提到台湾的朋友很热情，让我也产生想先来台湾走走、跟大家见见面的心情，因此对於这次台湾行非常期待！」
想用音乐跟乐迷来场音乐约会的鲜于贞娥，在《鲜于贞娥pop-up抢听会》上特别带来了＜Upside Down＞、
聊到用中文自我介绍，由於｢鲜于贞娥」这个名字非常特别，先前在上音乐节目＜柳熙烈的写真簿＞时，鲜于贞娥还曾提到郑容和有教过自己怎么用中文念｢鲜于贞娥」这四个字，主办单位特别把她的名字中取＂于＂跟＂娥＂两个字的谐音，送了她两个｢鱼」跟｢鹅」的可爱玩偶，以可爱方式让她快速学习念自己的中文名字；当场现学现卖用的鲜于贞娥笑说：｢先前郑容和教我念中文名已经过一段时间，其实我有点忘记怎么念，不过我想拿到这两个玩偶之后，我应该会很快记住！」
活动资讯:
《Hello, 初次见面》So!YoON!×SWJA鲜于贞娥 台北演唱会
日期 2019.10.31 (四) 20:00 开演
地点 永丰Legacy Taipei音乐展演空间（北市八德路一段一号・华山1914创意文化园区 中五馆）
票价 预售双人套票3200 、 预售单人票1800 、 现场票2000
售票 KKTIX、FamiPort
主办 LITTLE M Live
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