【有片】SUJU男飯Get！親和力十足的東海 讓原本喜歡少時的預備軍弟弟寫信：「很高興哥先主動示好」

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還想說「穿軍裝」是什麼設定！原來東海去當4天的預備軍啊～這麼親民的歐吧，不管到哪都是人見人愛的類型！



Super Junior團體綜藝《SJ Returns 3》回顧完成員們最近的行程，並播出久違聚餐的部份、 SUJU版本的《全知干預視角》後，進入正規9輯的製作後記。

成員們要從《I think I》（已作為先行曲公開MV）、《SUPER Clap》（確定作為主打曲公開）和《Fire》（暫定名）中，選出一首當作9輯主打曲。特別的是，當撥放《SUPER Clap》時，東海手足舞蹈的模樣，也不禁讓成員們懷疑：「是你做的嗎？」但他堅持不是自己，反而更喜歡《I think I》。厲旭說：「（《I think I》）很像D&E的風格（D歐吧和E歐吧狂點頭），但聽起來像SUJU的風格也很重要。」三首歌都很有感覺，所以成員們決定要先錄音再決定。



《I think I》是第一首錄的曲子，輪到東海時，卻看到他穿著軍裝出現！







原來，他去當了四天的預備軍，和不認識的弟弟們一起。











原本不曉得怎麼靠近東海的弟弟們，最後一天還寫信給他了！弟弟們表示，原本喜歡少女時代。因為哥哥主動靠近，所以很開心。通過四天預備軍的日子，看樣子東海Get了SUJU男飯。





他也分享當預備軍的感想，每天爬山、頂著豔陽流汗的感覺，真的很好。





東海在錄音前，再次強調自己喜歡《I think I》。常被成員們稱為「天才作曲家」的他，也提供了修改歌詞的點子。銀赫則加入「西班牙元素」創作《I think I》的RAP，希澈也參與修改歌詞的工作，想把《U》的歌詞運用在《Fire》裡，並和監製多次討論。

（圖片、影片來源：V LIVE《SJ Returns 3》）

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