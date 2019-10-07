【有片】SUJU男饭Get！亲和力十足的东海 让原本喜欢少时的预备军弟弟写信：「很高兴哥先主动示好」

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还想说「穿军装」是什么设定！原来东海去当4天的预备军啊～这么亲民的欧吧，不管到哪都是人见人爱的类型！



Super Junior团体综艺《SJ Returns 3》回顾完成员们最近的行程，并播出久违聚餐的部份、 SUJU版本的《全知干预视角》后，进入正规9辑的制作后记。

成员们要从《I think I》（已作为先行曲公开MV）、《SUPER Clap》（确定作为主打曲公开）和《Fire》（暂定名）中，选出一首当作9辑主打曲。特别的是，当拨放《SUPER Clap》时，东海手足舞蹈的模样，也不禁让成员们怀疑：「是你做的吗？」但他坚持不是自己，反而更喜欢《I think I》。厉旭说：「（《I think I》）很像D&E的风格（D欧吧和E欧吧狂点头），但听起来像SUJU的风格也很重要。」三首歌都很有感觉，所以成员们决定要先录音再决定。



《I think I》是第一首录的曲子，轮到东海时，却看到他穿著军装出现！







原来，他去当了四天的预备军，和不认识的弟弟们一起。











原本不晓得怎么靠近东海的弟弟们，最后一天还写信给他了！弟弟们表示，原本喜欢少女时代。因为哥哥主动靠近，所以很开心。通过四天预备军的日子，看样子东海Get了SUJU男饭。





他也分享当预备军的感想，每天爬山、顶著艳阳流汗的感觉，真的很好。





东海在录音前，再次强调自己喜欢《I think I》。常被成员们称为「天才作曲家」的他，也提供了修改歌词的点子。银赫则加入「西班牙元素」创作《I think I》的RAP，希澈也参与修改歌词的工作，想把《U》的歌词运用在《Fire》里，并和监制多次讨论。

（图片、影片来源：V LIVE《SJ Returns 3》）

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