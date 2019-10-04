「泰國Line」GOT成員BamBam、BLACKPINK成員Lisa同框！小時候為了夢想一起跳舞，現在已成為閃耀的星星！

GOT成員BamBam和BLACKPINK成員Lisa的家鄉都在泰國，兩人從小時候就認識。
在泰國的時候，更隸屬同一個舞團「We Zaa Cool」，征戰各大舞蹈比賽成為了知己，已經擁有12年的友誼，甚至連家人都是熟識的關係。
他們小時後的照片也在網路上留傳著，雖然兩人都是1997年，但BamBam曾表示：「因為小時候Lisa比他高很多，所以從很小就叫她姐姐。」
昨日（4日），BamBam和Lisa出席了泰國AIS電信30週年活動，兩人久違的同框讓不少粉絲都非常激動！更紛紛表示：「小時候有同樣夢想的好友，在頂峰相見了」、「都好好長大了」、「友誼長存」、「兩人太可愛了」、「要一起變成更優秀的人」等等。也希望他們之後可以繼續走花路啦！
Been waiting for this moment and we all cryin for this finally happen @GOT7Official @ygofficialblink @BamBam1A #뱀뱀 #리사 #Bambam #Lisa #GOT7 #BLACKPINK #LISAXAIS #AIS30thAnniversary #AISFamilyxBamBam #AISFamilyXLISA #AIS30thAnvxbambam pic.twitter.com/XwQ8rH7Zia— pill필라 (@crushonoppaa) October 3, 2019
（圖：AIS PLAY、推特＠sweetie_bam、推特＠fiftytwomm）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究