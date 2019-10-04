【有片】《一日三餐》預告：第四位客人登場！朴素丹見到朴敘俊驚呼：「哇 是敏赫歐吧」 至安來了！IU為正在拍攝《檢察官內戰》的李善均送上應援餐車：「東勳大叔，Fighting！」 tvN新劇《抓住幽靈》公開李善浩大展暖男笑容的警察班長值勤劇照 繼100集特輯後…SJ出演《認哥》200集特輯！今日（4日）公開先行曲《I Think I》MV 「泰國Line」GOT成員BamBam、BLACKPINK成員Lisa同框！小時候為了夢想一起跳舞，現在已成為閃耀的星星！ 「又一養眼系列～」快看Super Junior利特最新出爐的時尚大片：那巧克力腹肌太性感！ 想看元祖喜劇天王車勝元的華麗回歸：《加油吧！李先生》嗎？ 李同國與五姊弟確定從《超人回來了》下車！6日將播出最後一期，妻子在IG發長文對粉絲們表達感謝！ 隱形天使！ 張娜拉多年堅持捐款，總額超過130億韓元！

留言/評論