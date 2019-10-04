「泰国Line」GOT成员BamBam、BLACKPINK成员Lisa同框！小时候为了梦想一起跳舞，现在已成为闪耀的星星！

GOT成员BamBam和BLACKPINK成员Lisa的家乡都在泰国，两人从小时候就认识。
在泰国的时候，更隶属同一个舞团「We Zaa Cool」，征战各大舞蹈比赛成为了知己，已经拥有12年的友谊，甚至连家人都是熟识的关系。
他们小时后的照片也在网路上留传著，虽然两人都是1997年，但BamBam曾表示：「因为小时候Lisa比他高很多，所以从很小就叫她姐姐。」
昨日（4日），BamBam和Lisa出席了泰国AIS电信30周年活动，两人久违的同框让不少粉丝都非常激动！更纷纷表示：「小时候有同样梦想的好友，在顶峰相见了」、「都好好长大了」、「友谊长存」、「两人太可爱了」、「要一起变成更优秀的人」等等。也希望他们之后可以继续走花路啦！
Been waiting for this moment and we all cryin for this finally happen @GOT7Official @ygofficialblink @BamBam1A #뱀뱀 #리사 #Bambam #Lisa #GOT7 #BLACKPINK #LISAXAIS #AIS30thAnniversary #AISFamilyxBamBam #AISFamilyXLISA #AIS30thAnvxbambam pic.twitter.com/XwQ8rH7Zia— pill필라 (@crushonoppaa) October 3, 2019
（图：AIS PLAY、推特＠sweetie_bam、推特＠fiftytwomm）
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