「泰国Line」GOT成员BamBam、BLACKPINK成员Lisa同框！小时候为了梦想一起跳舞，现在已成为闪耀的星星！

「泰国Line」GOT成员BamBam、BLACKPINK成员Lisa同框！小时候为了梦想一起跳舞，现在已成为闪耀的星星！

明星   2019年10月4日   星期五10:00   Yuan  

GOT成员BamBam和BLACKPINK成员Lisa的家乡都在泰国，两人从小时候就认识。

在泰国的时候，更隶属同一个舞团「We Zaa Cool」，征战各大舞蹈比赛成为了知己，已经拥有12年的友谊，甚至连家人都是熟识的关系。

他们小时后的照片也在网路上留传著，虽然两人都是1997年，但BamBam曾表示：「因为小时候Lisa比他高很多，所以从很小就叫她姐姐。」

昨日（4日），BamBam和Lisa出席了泰国AIS电信30周年活动，两人久违的同框让不少粉丝都非常激动！更纷纷表示：「小时候有同样梦想的好友，在顶峰相见了」、「都好好长大了」、「友谊长存」、「两人太可爱了」、「要一起变成更优秀的人」等等。也希望他们之后可以继续走花路啦！


（图：AIS PLAY、推特＠sweetie_bam、推特＠fiftytwomm）

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