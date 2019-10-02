《Vagabond》李昇基：請以跪姿看待動作片!

《Vagabond》（浪客行）可說是李昇基首度挑戰高強度動作戲，日前他也與秀智一同接受媒體專訪，兩人分別對於在摩洛哥拍攝的場景，以及首集出現的動作戲是本劇最難忘的部分。兩人對於本次第二次合作電視劇作品都相當珍惜，雖然拍攝過程很辛苦，但他們卻直呼有機會還是希望能再拍攝動作片。
2019年下半年度最讓粉絲們引頸期待的韓劇《Vagabond》（浪客行）正熱播，不輸好萊塢等級的大規模拍攝，精彩不間斷讓人目不轉睛。不管是無辜侄兒遭受機上恐怖攻擊，李昇基悲傷之餘在摩洛哥與反派的街頭追逐，讓他被網友譽為「地表最強叔叔」，劇中還展現摩洛哥異國風情之美，讓首週播出最高收視就達到11.5%，成績傲人。李昇基與秀智在接受Netflix獨家專訪進行默契考驗時，兩人事前因為有接受專業訓練，而在動作戲的部份均有自信呈現最帥的一面，不過被問到誰比較辛苦的時候，李昇基搞笑表示：「我奔跑的戲份比較多，應該是我比較辛苦吧？」秀智大笑著說：「雖然李昇基拍的戲難度很高的確是很辛苦，這我無法反駁，但我也很辛苦耶~」兩人逗趣鬥嘴爭搶誰最辛苦不認輸。
而李昇基日前在台灣見面會上說過因為拍《浪客行》發現演動作片不輕鬆，之後要「以虔誠的心、跪著看」動作片，李昇基還很貼心地為秀智解說，秀智聽完立刻深有同感地笑了出來。被問到以後是否還想再拍動作片時，李昇基表示曾苦惱了很久，也沉迷在動作片的魅力裡，雖然受傷機率高很多，但會慎重選擇之後再接拍，秀智也回應雖然她寫不想再拍動作片，但是還是會看劇本類型才決定要不要接拍。
被問到最難忘的一場戲時，李昇基回答是拍第一場動作戲，秀智則回答是在摩洛哥拍攝的部分都相當難忘，想要知道李昇基跟秀智在摩洛哥留下怎樣美好的回憶，就請繼續收看劇情精彩可期的《Vagabond》（浪客行）。
照片提供 : Netflix
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