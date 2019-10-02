《Vagabond》李升基：请以跪姿看待动作片!

《Vagabond》（浪客行）可说是李升基首度挑战高强度动作戏，日前他也与秀智一同接受媒体专访，两人分别对於在摩洛哥拍摄的场景，以及首集出现的动作戏是本剧最难忘的部分。两人对於本次第二次合作电视剧作品都相当珍惜，虽然拍摄过程很辛苦，但他们却直呼有机会还是希望能再拍摄动作片。
2019年下半年度最让粉丝们引颈期待的韩剧《Vagabond》（浪客行）正热播，不输好莱坞等级的大规模拍摄，精彩不间断让人目不转睛。不管是无辜侄儿遭受机上恐怖攻击，李升基悲伤之余在摩洛哥与反派的街头追逐，让他被网友誉为「地表最强叔叔」，剧中还展现摩洛哥异国风情之美，让首周播出最高收视就达到11.5%，成绩傲人。李升基与秀智在接受Netflix独家专访进行默契考验时，两人事前因为有接受专业训练，而在动作戏的部份均有自信呈现最帅的一面，不过被问到谁比较辛苦的时候，李升基搞笑表示：「我奔跑的戏份比较多，应该是我比较辛苦吧？」秀智大笑著说：「虽然李升基拍的戏难度很高的确是很辛苦，这我无法反驳，但我也很辛苦耶~」两人逗趣斗嘴争抢谁最辛苦不认输。
而李升基日前在台湾见面会上说过因为拍《浪客行》发现演动作片不轻松，之后要「以虔诚的心、跪著看」动作片，李升基还很贴心地为秀智解说，秀智听完立刻深有同感地笑了出来。被问到以后是否还想再拍动作片时，李升基表示曾苦恼了很久，也沉迷在动作片的魅力里，虽然受伤机率高很多，但会慎重选择之后再接拍，秀智也回应虽然她写不想再拍动作片，但是还是会看剧本类型才决定要不要接拍。
被问到最难忘的一场戏时，李升基回答是拍第一场动作戏，秀智则回答是在摩洛哥拍摄的部分都相当难忘，想要知道李升基跟秀智在摩洛哥留下怎样美好的回忆，就请继续收看剧情精彩可期的《Vagabond》（浪客行）。
照片提供 : Netflix
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