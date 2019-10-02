剩不到一个月就要退伍啦！G-Dragon昨日IG更新多张照片：「Live for yourself」 朴娜莱健康情况亮红灯！ 暂停活动专心休养 《意外发现的一天》身高差超萌！金惠允卡在中间，路云&李在旭对话也毫无阻碍 《请融化我吧》轻松搞笑无极限，最重要是池昌旭实在太帅啦～！ MBC新闻时事节目《PD手册》下集预告：直指「CJ旗下偶像选秀节目造假」将公开假选秀的真实内幕！ 《电影版 坏家伙们》票房突破450万人次！张基龙: 终於知道为何他叫马可爱~ 《他人即地狱》任时完快被李栋旭调教完成：「别担心，我会陪在你身边的。」 韩国音源网Melon出现「郑俊英出道9周年纪念歌单」引发用户不满！网友：「到现在还没有下架吗」 「金老师」＋「韩镇宇」 金瑞亨、柳德焕联手主演 SBS 新剧！ 请夏与印尼歌手 Rich Brian 合作 新单曲明中午公开！ 因信赖而听的太妍要回归啦！预定 10 月发行新专辑 《Vagabond》李升基：请以跪姿看待动作片! VICTON 崔秉灿人气火热 见面会门票瞬间售罄！ Monsta X 28 日回归 以新专辑拓展音乐世界！ Chen 展现崭新音乐色彩 〈Dear my dear〉横扫 iTunes 专辑榜 《山茶花开时》姜河那直进的爱快要攻陷孔晓振，今晚又有新的一集可看啦！ BTOB 炫植专辑曲目表 包办全专辑词曲创作加编曲！ TXT 敲定回归日期 首张正规专辑要来了！ 「华城连环杀人案」嫌犯承认罪行：「犯下14起杀人案 & 30余起性侵案」 【多图】EXO CHEN举行SOLO迷你二辑SHOWCASE！世勋担任MC并表示：「能免费当MV主角 却用了别人」 单身女性独居千万要小心！金淑遭遇电梯惊魂，被口罩男尾随 现实中的帅哥！ 邕圣佑参加侄子周岁宴，摸头杀暖到让人融化了~❤ BTS防弹少年团确定担任FILA代言！ 明年初正式公开 没想到《很便宜，千里马超市》搞笑之余，居然有这么大颗的洋葱惹哭观众！ 前KARA队长奎利出道12年终曝恋情！与小7岁超级富三代热恋 这是同一个人?张东尹为《绿豆传》男扮女装减肥，差别真的超大 《Produce X 101》投票真的造假了！ X1多名成员应被淘汰，淘汰组2~3人该上位

留言/评论