AKMU 無懼空白期 新歌蟬聯音源榜冠軍一週！
KPOP 2019年10月1日 星期二11:28 施乃琪
近年來音源榜成績相較以往更為多變，但久違回歸的 AKMU 仍大展「長期執政」的實力，主打歌發行一週後依然穩坐好幾個冠軍寶座！
根據今天（1 日）上午的數據，AKMU 的第三張正規專輯〈Sailing〉主打歌「要怎麼連離別都愛，我是愛你的啊」在 Bugs、Genie 和 Olleh 的即時榜上依然穩坐榜首，自發行至今已蟬聯冠軍一週之久。
AKMU 於 25 日發行〈Sailing〉，長達兩年兩個月的空白期完全未造成阻礙，專輯的品質也一如既往地毫不令人失望。主打歌在發行當晚便直接通殺七大音源網站的即時榜，專輯中的其他收錄曲也列隊在榜單上名列前茅。
而上週 AKMU 除了登上音樂節目打歌，也在漢江公園的水光舞台舉行了免費的音樂會《秋葉的航行》，吸引三萬多名現場觀眾和七萬多名網友共襄盛舉。
好消息是，AKMU 將於 12 月 14、15 兩日以慶熙大學和平的殿堂為起點，展開久違的全國巡迴演唱會，喜歡他們的話一定要繼續追蹤消息！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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