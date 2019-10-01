AKMU 无惧空白期　新歌蝉联音源榜冠军一周！

AKMU 无惧空白期　新歌蝉联音源榜冠军一周！

KPOP   2019年10月1日   星期二11:28   施乃琪  

近年来音源榜成绩相较以往更为多变，但久违回归的 AKMU 仍大展「长期执政」的实力，主打歌发行一周后依然稳坐好几个冠军宝座！

根据今天（1 日）上午的数据，AKMU 的第三张正规专辑〈Sailing〉主打歌「要怎么连离别都爱，我是爱你的啊」在 Bugs、Genie 和 Olleh 的即时榜上依然稳坐榜首，自发行至今已蝉联冠军一周之久。

AKMU 於 25 日发行〈Sailing〉，长达两年两个月的空白期完全未造成阻碍，专辑的品质也一如既往地毫不令人失望。主打歌在发行当晚便直接通杀七大音源网站的即时榜，专辑中的其他收录曲也列队在榜单上名列前茅。

而上周 AKMU 除了登上音乐节目打歌，也在汉江公园的水光舞台举行了免费的音乐会《秋叶的航行》，吸引三万多名现场观众和七万多名网友共襄盛举。

好消息是，AKMU 将於 12 月 14、15 两日以庆熙大学和平的殿堂为起点，展开久违的全国巡回演唱会，喜欢他们的话一定要继续追踪消息！


（照片与影片来源：YG Entertainment）

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