《請融化我吧》輕鬆搞笑無極限，最重要是池昌旭實在太帥啦～！

【無雷觀後感+四大看點】大家開始追這部了嗎？帥哥搞笑起來還是帥，認真的時候又讓人忍不住淪陷了…。
小池的新劇《請融化我吧》終於在上週末登場啦！這是他在退伍後的第一部作品，粉絲們可以好好欣賞一下，他當兵後更加成熟的模樣。
《請融化我吧》講述參加24小時冷凍人企劃的一對男女，因為神秘的陰謀而在20年後才甦醒。為了生存下去，他們需要將體溫維持於31.5度，兩人間發生讓心變得溫熱和悸動的「解凍羅曼史」。
首播第一、二集主要集中在「冷凍」與「解凍」兩件事情變化的主線劇情，緊湊又逗趣的情節幾乎沒有冷場。而在本週六（10月5日）登場的第三集，解凍過後兩人的新生活與羅曼史即將展開，是不是非常期待啊～！
▼《請融化我吧》開播前，1分鐘精華搶先看：
＊接著，小編就來分享一下，首播後的觀後感想，以及劇中的四大看點，給大家參考一下：
【１】池昌旭的眼神依舊是魅力無窮，飾演擁有帥氣外貌、口才又特別好的馬東燦製作人（PD），是一位相當會說服人的綜藝節目製作人，感覺死的都能被他說成是活的～
馬東燦對製作節目有一定的理想，只做其他人沒有做過的事，在20年前是如此，但20年過去了，他還能暢行無阻嗎？
【２】池昌旭與女主元珍雅一起毫無包袱地詮釋新角色，兩人如冤家般一搭一唱，劇情卻有一些小跡象顯示兩個人意外的很合拍？還有池昌旭的未婚妻尹世雅，看到心愛的男人再次出現卻保有青春，三人的關係究竟會如何變化呢？
【３】超強大的黃金演員陣容！池昌旭的爸爸是老牌超強綠葉－金元海，元珍雅的媽媽是曾經在《男朋友》飾演「李老師」的吉海妍，元珍雅的前男友則是出演《加油吧威基基2》的沈亨倬，還有經常在熱門韓劇中看到的演員，大家追劇時就可以感受到劇中的豐富感啦！
【４】冷凍人技術與被隱藏的祕密究竟是什麼？其實這個實驗加上男女主角，一共有6個人一起參加被冷凍，但博士對另外4人的身份相當保密，背後更牽扯著相當大的陰謀，其他4個人又會是誰？是否會成為之後的劇情的關鍵呢？
新劇《請融化我吧》將會在每週六、日播出，韓國播放後最快4小時，香港用戶就能在【黃Viu煲劇平台】上免費收看繁體中文字幕版！
（圖自：黃Viu煲劇平台）
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