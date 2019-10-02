《请融化我吧》轻松搞笑无极限，最重要是池昌旭实在太帅啦～！

【无雷观后感+四大看点】大家开始追这部了吗？帅哥搞笑起来还是帅，认真的时候又让人忍不住沦陷了…。
小池的新剧《请融化我吧》终於在上周末登场啦！这是他在退伍后的第一部作品，粉丝们可以好好欣赏一下，他当兵后更加成熟的模样。
《请融化我吧》讲述参加24小时冷冻人企划的一对男女，因为神秘的阴谋而在20年后才苏醒。为了生存下去，他们需要将体温维持於31.5度，两人间发生让心变得温热和悸动的「解冻罗曼史」。
首播第一、二集主要集中在「冷冻」与「解冻」两件事情变化的主线剧情，紧凑又逗趣的情节几乎没有冷场。而在本周六（10月5日）登场的第三集，解冻过后两人的新生活与罗曼史即将展开，是不是非常期待啊～！
▼《请融化我吧》开播前，1分钟精华抢先看：
＊接著，小编就来分享一下，首播后的观后感想，以及剧中的四大看点，给大家参考一下：
【１】池昌旭的眼神依旧是魅力无穷，饰演拥有帅气外貌、口才又特别好的马东灿制作人（PD），是一位相当会说服人的综艺节目制作人，感觉死的都能被他说成是活的～
马东灿对制作节目有一定的理想，只做其他人没有做过的事，在20年前是如此，但20年过去了，他还能畅行无阻吗？
【２】池昌旭与女主元珍雅一起毫无包袱地诠释新角色，两人如冤家般一搭一唱，剧情却有一些小迹象显示两个人意外的很合拍？还有池昌旭的未婚妻尹世雅，看到心爱的男人再次出现却保有青春，三人的关系究竟会如何变化呢？
【３】超强大的黄金演员阵容！池昌旭的爸爸是老牌超强绿叶－金元海，元珍雅的妈妈是曾经在《男朋友》饰演「李老师」的吉海妍，元珍雅的前男友则是出演《加油吧威基基2》的沈亨倬，还有经常在热门韩剧中看到的演员，大家追剧时就可以感受到剧中的丰富感啦！
【４】冷冻人技术与被隐藏的秘密究竟是什么？其实这个实验加上男女主角，一共有6个人一起参加被冷冻，但博士对另外4人的身份相当保密，背后更牵扯著相当大的阴谋，其他4个人又会是谁？是否会成为之后的剧情的关键呢？
新剧《请融化我吧》将会在每周六、日播出，韩国播放后最快4小时，香港用户就能在【黄Viu煲剧平台】上免费收看繁体中文字幕版！
（图自：黄Viu煲剧平台）
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