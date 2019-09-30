【百大偶像品牌評價】防彈少年團蟬聯冠軍　八女團打入前十名！

時隔短短一個月，百大偶像品牌評價又有了明顯的變化，一起來看看你家偶像的成績吧！
韓國企業評價研究所於 2019 年 8 月 26 日起至 2019 年 9 月 27 日間，針對 100 組韓國偶像團體成員搜集了 142,702,697 件數據，就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析後，在上週末公開了結果。
第一名毫不意外地由橫掃各種榜單、品牌評價的防彈少年團拿下，並且是榜上唯一品牌評價指數突破一千萬的團體。在與他們有關的連結中，最常出現「完美」、「坦率」和「捐款」，三大關鍵字則是「演唱會」、”Army” 以及「生日」。
第二名則是最近正在宣傳新專輯〈Feel Special〉的 TWICE，這次她們也刷新了女團唱片首週銷量紀錄，出道近四年人氣依然持續上升。
第三名得主十分特別，並不是正處於宣傳期的團體，而是最近因為在 Mnet 節目《Queendom》中翻唱了 “Destiny” 而奪冠的 Oh My Girl。
除了上述三團外，MAMAMOO、Red Velvet、BLACKPINK、LOVELYZ、少女時代、IZ*ONE、EXO、(G)I-DLE、AOA、SEVENTEEN、宇宙少女、Apink、Everglow、ITZY、Super Junior、SHINee 和 Weki Meki 也都在前廿名內。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、JYP Entertainment、WM Entertainment、SBS、Mnet）
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