【百大偶像品牌评价】防弹少年团蝉联冠军　八女团打入前十名！

时隔短短一个月，百大偶像品牌评价又有了明显的变化，一起来看看你家偶像的成绩吧！
韩国企业评价研究所於 2019 年 8 月 26 日起至 2019 年 9 月 27 日间，针对 100 组韩国偶像团体成员搜集了 142,702,697 件数据，就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析后，在上周末公开了结果。
第一名毫不意外地由横扫各种榜单、品牌评价的防弹少年团拿下，并且是榜上唯一品牌评价指数突破一千万的团体。在与他们有关的连结中，最常出现「完美」、「坦率」和「捐款」，三大关键字则是「演唱会」、”Army” 以及「生日」。
第二名则是最近正在宣传新专辑〈Feel Special〉的 TWICE，这次她们也刷新了女团唱片首周销量纪录，出道近四年人气依然持续上升。
第三名得主十分特别，并不是正处於宣传期的团体，而是最近因为在 Mnet 节目《Queendom》中翻唱了 “Destiny” 而夺冠的 Oh My Girl。
除了上述三团外，MAMAMOO、Red Velvet、BLACKPINK、LOVELYZ、少女时代、IZ*ONE、EXO、(G)I-DLE、AOA、SEVENTEEN、宇宙少女、Apink、Everglow、ITZY、Super Junior、SHINee 和 Weki Meki 也都在前廿名内。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、JYP Entertainment、WM Entertainment、SBS、Mnet）
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