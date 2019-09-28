《他人即地獄》裡看到李棟旭&任時完的滿滿「基情」?不要懷疑你沒看錯！

因為原作就是走這個路線！徐文祖（李棟旭 飾）一心想調教尹鍾宇（任時完 飾），覺得他非常有潛力…嘿嘿～！（小編整理六大關鍵行為，證明這是一部恐怖愛情劇）
今晚又會有新的一集《他人即地獄》可以看，而且是可以見證男主尹鍾宇發瘋的經典場面，從疑神疑鬼到神經衰弱，分不清身在現實還是夢境，不曉得大家看劇時，是否也感受到那種恐怖又快要精神分裂的氛圍。
考試院的大魔王徐文祖只要一句話，就能讓其他小嘍囉乖乖聽話，而看著尹鍾宇的變化，徐文祖也總是露出一臉滿足的笑容，一種調教成功，想把他拉近他們圈子裡的概念，小編整理六大關鍵行為，一起來看看我們的恐怖情人徐文祖，是如何表達他對尹鍾宇的愛意吧！
▼【第一次見面就說喜歡】尹鍾宇問徐文祖為何總是對他笑，他回答說：「啊…如果讓你心情不好，很抱歉，就只是…很喜歡而已，看著你我有了某種想法，想著你是不是和我同一種人。」
▼【一起洗澡坦誠相見，也毫不害羞自然互動，邀請一起喝啤酒】喔某喔某～
▼【偷窺掌握對方生活習慣，是恐怖情人必備的技術】李棟旭在戲裡又變態又帥，小編心情好複雜啊～！！！
▼【跟蹤也只是基本款，還要若隱若現，讓你感到一股涼意】如果小編是尹鍾宇絕對會先發瘋…。
▼【看夜景、喝啤酒、吃…人肉】吃人肉那段，小編真的看到乾嘔，但這僅僅是徐文祖調教的項目之一。
▼【即時出手救下他，誰都不准動我的東西】尹鍾宇忍不住好奇闖進四樓廢墟，差點被攻擊，而徐文祖則即時出現，還威脅夥伴說：「我很享受我的做的事，所以不管是誰…只要敢對我的作品（尹鍾宇）動手，我是絕不會善罷甘休的。」
最後，給大家欣賞官方分享的兩人在天台看風景的花絮照，也歡迎各位分享一下觀劇的感想囉～！
（圖自：官方劇照）
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