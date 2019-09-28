《他人即地狱》里看到李栋旭&任时完的满满「基情」?不要怀疑你没看错！

因为原作就是走这个路线！徐文祖（李栋旭 饰）一心想调教尹钟宇（任时完 饰），觉得他非常有潜力…嘿嘿～！（小编整理六大关键行为，证明这是一部恐怖爱情剧）
今晚又会有新的一集《他人即地狱》可以看，而且是可以见证男主尹钟宇发疯的经典场面，从疑神疑鬼到神经衰弱，分不清身在现实还是梦境，不晓得大家看剧时，是否也感受到那种恐怖又快要精神分裂的氛围。
考试院的大魔王徐文祖只要一句话，就能让其他小喽罗乖乖听话，而看著尹钟宇的变化，徐文祖也总是露出一脸满足的笑容，一种调教成功，想把他拉近他们圈子里的概念，小编整理六大关键行为，一起来看看我们的恐怖情人徐文祖，是如何表达他对尹钟宇的爱意吧！
▼【第一次见面就说喜欢】尹钟宇问徐文祖为何总是对他笑，他回答说：「啊…如果让你心情不好，很抱歉，就只是…很喜欢而已，看著你我有了某种想法，想著你是不是和我同一种人。」
▼【一起洗澡坦诚相见，也毫不害羞自然互动，邀请一起喝啤酒】喔某喔某～
▼【偷窥掌握对方生活习惯，是恐怖情人必备的技术】李栋旭在戏里又变态又帅，小编心情好复杂啊～！！！
▼【跟踪也只是基本款，还要若隐若现，让你感到一股凉意】如果小编是尹钟宇绝对会先发疯…。
▼【看夜景、喝啤酒、吃…人肉】吃人肉那段，小编真的看到干呕，但这仅仅是徐文祖调教的项目之一。
▼【即时出手救下他，谁都不准动我的东西】尹钟宇忍不住好奇闯进四楼废墟，差点被攻击，而徐文祖则即时出现，还威胁伙伴说：「我很享受我的做的事，所以不管是谁…只要敢对我的作品（尹钟宇）动手，我是绝不会善罢甘休的。」
最后，给大家欣赏官方分享的两人在天台看风景的花絮照，也欢迎各位分享一下观剧的感想罗～！
（图自：官方剧照）
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