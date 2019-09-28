一人引領公司飛黃騰達！托請夏的福，MNH搬進江南區！ 經典回顧《Running Man》成員與音樂人的四組華麗合作舞台～！ 超越啤酒炸雞成為當下韓國最火食物CP出現了！這個組合你能接受嗎？ 李壽根的「變裝秀」到哪裡才是盡頭？每個造型都搞笑無厘頭XD 韓國賓格瑞「香蕉牛奶頭套」限量周邊讓人變可愛的「大頭」 Red Velvet Irene的醒酒tip是什麼？女神表示：「辣炒年糕！」 重溫 NCT 127 的現場魅力 演唱會專輯即將發行！ 人間水蜜桃回來了！ Sulli更新多張自拍，美到連自己都震驚：「怎麼回事？ 」 IU（李知恩）演過的三大虐角《大叔》《酒店》《步步》誰最觸動你的心？ 【K社韓國小百科】韓國三大未解懸案：每件都被翻拍成電影...看完你就知道這世上真的有惡人！ VICTON 崔秉燦大活躍 10 月首度在韓辦見面會！ 《他人即地獄》裡看到李棟旭&任時完的滿滿「基情」?不要懷疑你沒看錯！ 威利在哪裡?到韓國CGV就可以馬上找到他！ 秀智在機場時突然紮起頭髮是為什麼？得知真相後...果然是位超敬業的小仙女！ 陸星材富三代身份曝光！ 網友：「《鬼怪》裡的設定是真的！ 」 防彈.WINNER.BoA.Fever Festival+《歸來》，10/26-27根本超級大魚池！ 《SKY Castle》「秀韓」李有鎮顏值成為話題：長高20cm「以週為單位換臉」！

國內粉絲見面會真的是歷代級經典的內容，每重看一次都有新的感動，這九年一路走來實在是好不容易。

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》的韓國粉絲見面會終於全部播完，除了不可能的任務「團體群舞」和「大合唱」外，8為RM成員分成四組，和音樂人們的合作舞台也堪稱經典之作。（成員之間的合作舞台可按此觀看）



▼「團體群舞」真的燃爆現場：



▼「大合唱」中貼近成員個性與經歷的台詞，讓不少觀眾看到哭…，鄭俊日創作的曲子《喜歡》：



但說真的…做綜藝節目做到能開粉絲見面會真的很強大，通常都是偶像歌手、演員之類的才會有這樣的成績，更不用說《Running Man》在海外早就開過好幾場，人氣一直都很高，希望可以長長久久的一直播下去，那接下來就回顧一下四組和歌手們合作的舞台吧！



▼「Apink、李光洙、池錫辰」組成【粉鼻光】，表演充滿青春與歡樂氣氛的《Party》。



▼「Nucksal、Code Kunst、宋智孝、梁世燦」組成【孝燦公園】，還請到尹美萊參與配唱，一起表演了帥氣的《Bonjour Hi》。



▼「Soran、全昭旻、劉在錫」組成【全Soran和劉在錫】，演唱氣氛也high到了最高點的《現在說出來吧 告白》，歌詞真的太有趣了～！



▼「Gummy、金鍾國、HAHA」組成【F-killer】，真的認認真真唱了難度很高的抒情歌《Raise your voice》，HAHA表現也很穩很棒啊…。



想回看粉絲見面會這三集節目的KSD讀者們，分別是9月8日（EP.467）、15日（EP.468）、22日（EP.469）播出的節目哦！

（圖自：SBS Running Man）

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