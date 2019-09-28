經典回顧《Running Man》成員與音樂人的四組華麗合作舞台～！

國內粉絲見面會真的是歷代級經典的內容，每重看一次都有新的感動，這九年一路走來實在是好不容易。
SBS 熱門綜藝節目《Running Man》的韓國粉絲見面會終於全部播完，除了不可能的任務「團體群舞」和「大合唱」外，8為RM成員分成四組，和音樂人們的合作舞台也堪稱經典之作。（成員之間的合作舞台可按此觀看）
▼「團體群舞」真的燃爆現場：
▼「大合唱」中貼近成員個性與經歷的台詞，讓不少觀眾看到哭…，鄭俊日創作的曲子《喜歡》：
但說真的…做綜藝節目做到能開粉絲見面會真的很強大，通常都是偶像歌手、演員之類的才會有這樣的成績，更不用說《Running Man》在海外早就開過好幾場，人氣一直都很高，希望可以長長久久的一直播下去，那接下來就回顧一下四組和歌手們合作的舞台吧！
▼「Apink、李光洙、池錫辰」組成【粉鼻光】，表演充滿青春與歡樂氣氛的《Party》。
▼「Nucksal、Code Kunst、宋智孝、梁世燦」組成【孝燦公園】，還請到尹美萊參與配唱，一起表演了帥氣的《Bonjour Hi》。
▼「Soran、全昭旻、劉在錫」組成【全Soran和劉在錫】，演唱氣氛也high到了最高點的《現在說出來吧 告白》，歌詞真的太有趣了～！
▼「Gummy、金鍾國、HAHA」組成【F-killer】，真的認認真真唱了難度很高的抒情歌《Raise your voice》，HAHA表現也很穩很棒啊…。
想回看粉絲見面會這三集節目的KSD讀者們，分別是9月8日（EP.467）、15日（EP.468）、22日（EP.469）播出的節目哦！
（圖自：SBS Running Man）
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