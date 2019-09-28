经典回顾《Running Man》成员与音乐人的四组华丽合作舞台～！

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国内粉丝见面会真的是历代级经典的内容，每重看一次都有新的感动，这九年一路走来实在是好不容易。

SBS 热门综艺节目《Running Man》的韩国粉丝见面会终於全部播完，除了不可能的任务「团体群舞」和「大合唱」外，8为RM成员分成四组，和音乐人们的合作舞台也堪称经典之作。（成员之间的合作舞台可按此观看）



▼「团体群舞」真的燃爆现场：



▼「大合唱」中贴近成员个性与经历的台词，让不少观众看到哭…，郑俊日创作的曲子《喜欢》：



但说真的…做综艺节目做到能开粉丝见面会真的很强大，通常都是偶像歌手、演员之类的才会有这样的成绩，更不用说《Running Man》在海外早就开过好几场，人气一直都很高，希望可以长长久久的一直播下去，那接下来就回顾一下四组和歌手们合作的舞台吧！



▼「Apink、李光洙、池锡辰」组成【粉鼻光】，表演充满青春与欢乐气氛的《Party》。



▼「Nucksal、Code Kunst、宋智孝、梁世灿」组成【孝灿公园】，还请到尹美莱参与配唱，一起表演了帅气的《Bonjour Hi》。



▼「Soran、全昭旻、刘在锡」组成【全Soran和刘在锡】，演唱气氛也high到了最高点的《现在说出来吧 告白》，歌词真的太有趣了～！



▼「Gummy、金钟国、HAHA」组成【F-killer】，真的认认真真唱了难度很高的抒情歌《Raise your voice》，HAHA表现也很稳很棒啊…。



想回看粉丝见面会这三集节目的KSD读者们，分别是9月8日（EP.467）、15日（EP.468）、22日（EP.469）播出的节目哦！

（图自：SBS Running Man）

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