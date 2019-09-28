经典回顾《Running Man》成员与音乐人的四组华丽合作舞台～！

经典回顾《Running Man》成员与音乐人的四组华丽合作舞台～！

综艺   2019年9月28日   星期六12:45   MiJimin   7

国内粉丝见面会真的是历代级经典的内容，每重看一次都有新的感动，这九年一路走来实在是好不容易。

SBS 热门综艺节目《Running Man》的韩国粉丝见面会终於全部播完，除了不可能的任务「团体群舞」和「大合唱」外，8为RM成员分成四组，和音乐人们的合作舞台也堪称经典之作。（成员之间的合作舞台可按此观看）

▼「团体群舞」真的燃爆现场：

▼「大合唱」中贴近成员个性与经历的台词，让不少观众看到哭…，郑俊日创作的曲子《喜欢》：

但说真的…做综艺节目做到能开粉丝见面会真的很强大，通常都是偶像歌手、演员之类的才会有这样的成绩，更不用说《Running Man》在海外早就开过好几场，人气一直都很高，希望可以长长久久的一直播下去，那接下来就回顾一下四组和歌手们合作的舞台吧！

▼「Apink、李光洙、池锡辰」组成【粉鼻光】，表演充满青春与欢乐气氛的《Party》。

▼「Nucksal、Code Kunst、宋智孝、梁世灿」组成【孝灿公园】，还请到尹美莱参与配唱，一起表演了帅气的《Bonjour Hi》。

▼「Soran、全昭旻、刘在锡」组成【全Soran和刘在锡】，演唱气氛也high到了最高点的《现在说出来吧 告白》，歌词真的太有趣了～！

▼「Gummy、金钟国、HAHA」组成【F-killer】，真的认认真真唱了难度很高的抒情歌《Raise your voice》，HAHA表现也很稳很棒啊…。

想回看粉丝见面会这三集节目的KSD读者们，分别是9月8日（EP.467）、15日（EP.468）、22日（EP.469）播出的节目哦！

（图自：SBS Running Man）

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留言/评论
  • Yamei Wang
    很感動啊。
    1小时前
  • Chloe Chen
    看完真的很感動 雞皮疙瘩掉滿地！
    1小时前
  • Kin Man Cheung
    1小时前
  • See Pei Jie
    最喜欢的部分绝对是他们8个人的群舞和大合唱🔥满满的感动啊😢 Running Man is the best❤️
    1小时前
  • 吳曉霜
    真的我重看好幾次 內容太精彩
    1小时前
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