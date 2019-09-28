IU（李知恩）演過的三大虐角《大叔》《酒店》《步步》誰最觸動你的心？

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真的要選一個最虐、最觸動你心的角色《月之戀人－步步驚心：麗》解樹、《我的大叔》李至安、《德魯納飯店》張滿月，你會選…？

還記得歌手 IU 作為演員李知恩的戲劇活動，就如同她出道的形象般，以俏皮可愛的少女出道，在《Dream High》時飾演的金碧淑，是那麼的可愛，讓人想捧在手掌心上疼。



之後一部部作品慢慢成長，讓粉絲跟著她一起成長，而近年的作品不僅漸漸成熟，從女孩蛻變成女人的個人魅力依舊獨特，接下來要提到的三部電視劇，真的離不開一個「虐」字，甚至加上「恨」都綽綽有餘。



2016年 SBS《月之戀人－步步驚心：麗》的「解樹」一角，和李準基配對的「四樹CP」依舊是劇迷們的經典情侶，但回想起劇中的解樹在古代也經歷了許多波折，還有跟四皇子即便有情，卻無法長相廝守那當下的痛，將人物情感刻劃得非常深刻啊…。



2018年 tvN《我的大叔》裡最素、最真實的「李至安」，不善與人交際、被窮困生活和債務壓到快要窒息的角色，小編在看這部劇時也哭得非常厲害，IU 在演這部戲時，還因為身心狀況不佳差點辭演，可以感受到她對角色的投入，讓人非常有共鳴，演技也受到更多的讚賞。



最後是在2019年大爆紅的 tvN《德魯納飯店》中，時尚走在最前端的「張滿月」社長，當然這部劇歡樂的氛圍偏多，但滿月帶著對舊人的恨意活了3000年之久，中間對於復仇的掙扎與痛苦，也影響著觀眾，這又虐又恨的心情，不知是否傳達到你的心中了呢？



如果，要選出你心中覺得最虐～最觸動到你的角色？你又會選擇誰呢？

（圖自：官方劇照）

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