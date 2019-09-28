IU（李知恩）演过的三大虐角《大叔》《酒店》《步步》谁最触动你的心？

真的要选一个最虐、最触动你心的角色《月之恋人－步步惊心：丽》解树、《我的大叔》李至安、《德鲁纳饭店》张满月，你会选…？
还记得歌手 IU 作为演员李知恩的戏剧活动，就如同她出道的形象般，以俏皮可爱的少女出道，在《Dream High》时饰演的金碧淑，是那么的可爱，让人想捧在手掌心上疼。
之后一部部作品慢慢成长，让粉丝跟著她一起成长，而近年的作品不仅渐渐成熟，从女孩蜕变成女人的个人魅力依旧独特，接下来要提到的三部电视剧，真的离不开一个「虐」字，甚至加上「恨」都绰绰有余。
2016年 SBS《月之恋人－步步惊心：丽》的「解树」一角，和李准基配对的「四树CP」依旧是剧迷们的经典情侣，但回想起剧中的解树在古代也经历了许多波折，还有跟四皇子即便有情，却无法长相厮守那当下的痛，将人物情感刻划得非常深刻啊…。
2018年 tvN《我的大叔》里最素、最真实的「李至安」，不善与人交际、被穷困生活和债务压到快要窒息的角色，小编在看这部剧时也哭得非常厉害，IU 在演这部戏时，还因为身心状况不佳差点辞演，可以感受到她对角色的投入，让人非常有共鸣，演技也受到更多的赞赏。
最后是在2019年大爆红的 tvN《德鲁纳饭店》中，时尚走在最前端的「张满月」社长，当然这部剧欢乐的氛围偏多，但满月带著对旧人的恨意活了3000年之久，中间对於复仇的挣扎与痛苦，也影响著观众，这又虐又恨的心情，不知是否传达到你的心中了呢？
如果，要选出你心中觉得最虐～最触动到你的角色？你又会选择谁呢？
（图自：官方剧照）
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