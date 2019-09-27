想看《2019 PENTAGON CONCERT[PRISM] in Taipei》又買不到票的你，現在有機會了！
KPOP 2019年9月27日 星期五12:00 韓星網
PENTAGON 10月6日就來台灣舉行演唱會跟台灣的「UNIVERSE」見面啦～買票了嗎？買不到的沒關係，這裡給你一個機會！
現在送出《2019 PENTAGON CONCERT[PRISM] in Taipei》Ａ區門票４張（得獎者２名）
活動日期：即日起至１０月３日
公佈日期：１０月３日中午１２時或之前
（會在此頁面公佈！）
演唱會日期：１０月６日
演唱會時間：下午6點
演唱會地點：TICC台北國際會議中心
想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～
1) 請按此分享此活動頁面
2) 煩請按這填寫參加表格😉
在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的２位（每位２張）～快來參加吧！😉
注意：
- 每位得獎者可得２張
- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格
- 門票領取點在活動現場
- 得獎者必須是填寫資料的本人去領取門票，不得由第三方領取
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