想看《2019 PENTAGON CONCERT[PRISM] in Taipei》又买不到票的你，现在有机会了！

想看《2019 PENTAGON CONCERT[PRISM] in Taipei》又买不到票的你，现在有机会了！

KPOP   2019年9月27日   星期五12:00   韩星网  

PENTAGON 10月6日就来台湾举行演唱会跟台湾的「UNIVERSE」见面啦～买票了吗？买不到的没关系，这里给你一个机会！

现在送出《2019 PENTAGON CONCERT[PRISM] in Taipei》Ａ区门票４张（得奖者２名）
活动日期：即日起至１０月３日
公布日期：１０月３日中午１２时或之前
（会在此页面公布！）

演唱会日期：１０月６日
演唱会时间：下午6点
演唱会地点：TICC台北国际会议中心

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
1) 按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格😉
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的２位（每位２张）～快来参加吧！😉

注意：
- 每位得奖者可得２张
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
- 门票领取点在活动现场
- 得奖者必须是填写资料的本人去领取门票，不得由第三方领取
- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利

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