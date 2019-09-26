TS 糾紛新發展　SONAMOO 四成員今發行新歌！

TS 糾紛新發展　SONAMOO 四成員今發行新歌！

KPOP   2019年9月26日   星期四13:00   施乃琪   2

TS Entertainment 被控拖欠旗下藝人、員工薪水的消息接連爆出，SONAMOO 更有兩成員對公司提告之際，今天她們卻突然睽違兩年地發行新歌！

電玩《Legendary: Game of Heroes》為了紀念發行，於是閃電在今天推出由 SONAMOO 演唱的 OST “We Are Legendary”，同時也公開了 MV。

由於成員娜玹、受玟這週對 TS Entertainment 提出告訴，且主唱 High.D 正在參加 tvN 節目《V-1》，因此這次只有剩餘四位成員參與 OST 音源及 MV 製作工作。

然而， “We Are Legendary” 是 SONAMOO 繼 2017 年 11 月的 “I (Knew it)” 後時隔近兩年的新歌，卻發行在眾多紛擾纏身之際，不免令粉絲與大眾感到心情複雜。


（照片與影片來源：TS Entertainment、N3TWORK Inc.）

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留言/評論
  • Nicholas Bin
    確實這四個也較有人氣跟知名度...可惜簽在不好的公司蠻可惜的。這樣四人小分隊真的很亮眼
    1小時前
  • Nysice Pan
    是怕被告嗎？才快點幫歌手推新專輯，
    3小時前
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