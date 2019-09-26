TS 糾紛新發展 SONAMOO 四成員今發行新歌！
KPOP 2019年9月26日 星期四13:00 施乃琪
TS Entertainment 被控拖欠旗下藝人、員工薪水的消息接連爆出，SONAMOO 更有兩成員對公司提告之際，今天她們卻突然睽違兩年地發行新歌！
電玩《Legendary: Game of Heroes》為了紀念發行，於是閃電在今天推出由 SONAMOO 演唱的 OST “We Are Legendary”，同時也公開了 MV。
由於成員娜玹、受玟這週對 TS Entertainment 提出告訴，且主唱 High.D 正在參加 tvN 節目《V-1》，因此這次只有剩餘四位成員參與 OST 音源及 MV 製作工作。
然而， “We Are Legendary” 是 SONAMOO 繼 2017 年 11 月的 “I (Knew it)” 後時隔近兩年的新歌，卻發行在眾多紛擾纏身之際，不免令粉絲與大眾感到心情複雜。
（照片與影片來源：TS Entertainment、N3TWORK Inc.）
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