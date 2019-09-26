TS 纠纷新发展　SONAMOO 四成员今发行新歌！

TS 纠纷新发展　SONAMOO 四成员今发行新歌！

KPOP   2019年9月26日   星期四13:00   施乃琪   2

TS Entertainment 被控拖欠旗下艺人、员工薪水的消息接连爆出，SONAMOO 更有两成员对公司提告之际，今天她们却突然睽违两年地发行新歌！

电玩《Legendary: Game of Heroes》为了纪念发行，於是闪电在今天推出由 SONAMOO 演唱的 OST “We Are Legendary”，同时也公开了 MV。

由於成员娜玹、受玟这周对 TS Entertainment 提出告诉，且主唱 High.D 正在参加 tvN 节目《V-1》，因此这次只有剩余四位成员参与 OST 音源及 MV 制作工作。

然而， “We Are Legendary” 是 SONAMOO 继 2017 年 11 月的 “I (Knew it)” 后时隔近两年的新歌，却发行在众多纷扰缠身之际，不免令粉丝与大众感到心情复杂。


（照片与影片来源：TS Entertainment、N3TWORK Inc.）

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留言/评论
  • Nicholas Bin
    確實這四個也較有人氣跟知名度...可惜簽在不好的公司蠻可惜的。這樣四人小分隊真的很亮眼
    1小时前
  • Nysice Pan
    是怕被告嗎？才快點幫歌手推新專輯，
    3小时前
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