TS 纠纷新发展 SONAMOO 四成员今发行新歌！
KPOP 2019年9月26日 星期四13:00 施乃琪
TS Entertainment 被控拖欠旗下艺人、员工薪水的消息接连爆出，SONAMOO 更有两成员对公司提告之际，今天她们却突然睽违两年地发行新歌！
电玩《Legendary: Game of Heroes》为了纪念发行，於是闪电在今天推出由 SONAMOO 演唱的 OST “We Are Legendary”，同时也公开了 MV。
由於成员娜玹、受玟这周对 TS Entertainment 提出告诉，且主唱 High.D 正在参加 tvN 节目《V-1》，因此这次只有剩余四位成员参与 OST 音源及 MV 制作工作。
然而， “We Are Legendary” 是 SONAMOO 继 2017 年 11 月的 “I (Knew it)” 后时隔近两年的新歌，却发行在众多纷扰缠身之际，不免令粉丝与大众感到心情复杂。
（照片与影片来源：TS Entertainment、N3TWORK Inc.）
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