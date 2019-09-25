男人也能當媒婆？《花黨》史上最帥男媒婆誕生：朝鮮時代婚姻介紹所都在幹什麼！？

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（小雷推薦文）一個漆黑雨夜，老皇帝纏綿病榻，眾大臣雖膝跪地下卻各自懷鬼胎，皇后故作悲傷卻沒有流淚，《花黨：朝鮮婚姻工作所》就此拉開序幕。

鏡頭一轉，白衣世子（竟然能找來高修客串）神情凝重地奔向皇宮，誰知迎接他的卻是一枝枝的冷箭，原以為他能突出重圍見到父皇最後一面，但最終不敵刺客，帥哥高修就這樣極速完成客串戲份！



說到這裡，大家可能會問，說好的愛情喜劇+花美男陣容呢？怎麼一開始就是宮鬥劇，是不是看錯劇了？小編一開始也疑惑，但5分鐘過後畫風全變，終於切入主題了！不同其他古裝劇，《花黨》的服裝風格偏明豔風，三位男媒婆穿著大粉紅、淺藍、亮紫色的衣服，走在紅地毯上仿佛是現代的男子天團，背後更湧現大批女生，和現在的女飯一樣！現在就跟大家介紹一下三位花美男啦～



「大姐」馬勳（金旻載 飾），這顏值根本就是宋仲基+呂珍九的結合體，一看就是兩班貴公子出身，怎麼會當了媒婆呢？他可是媒婆三人幫裡的頭腦擔當，只要他出面，就絕對沒有牽不成的紅線。想要「命運般的邂逅」？ 小菜一碟，那就給你倆製造出「命運」吧～



「二姐」陶俊（邊佑錫 飾）則是風流倜儻型的公子哥，小編竟然從他臉上看到了一絲金秀賢的味道。陶俊一頭飄逸的長髮讓女生們都羡慕，成功俘獲漢陽城無數少女。這位花美男外表雖然陰柔，但工作能力絕對不差，他可是「花黨」的情報收集高手，從來沒有他打聽不到的消息~



「小妹」高英秀（朴志訓 飾）是「花黨」中最可愛的傢伙，喜歡香水、服裝、配飾等一切與打扮有關的事物，但凡他買過的東西，瞬間就會被搶購一空，絕對是古代版潮流達人～嘟個嘴，撒個嬌，不僅女生看到心都融化，就連大姐、二姐也是「口嫌體正直」，「小妹」說什麼就是什麼！



古代的媒婆可不是什麼高尚的職業，三個一看就是世家子弟的花美男怎麼會投身這個行業呢？故事才開播4集，各位觀眾稍安勿躁，更精彩的劇情將會慢慢揭開，暫時先安心欣賞花黨們的帥氣顏值吧~

哎喲，差點忘了介紹wuli第4位男主角，貫穿整個故事的中心人物－癡情男李洙（金洙，徐志焄 飾）。明明是鐵匠的兒子，卻出口成章，氣質不凡，一看便知藏著不為人知的身世秘密！時隔多年最終還是要回到本位－登上皇位。無論身處何方李洙唯一癡戀的人就是女主角－狗屎，但偏偏自己卻在與狗屎結婚當天被擄走～



我們的女主角叫「狗屎」（孔升妍 飾）！對，你沒有聽錯，這應該是電視劇中最難聽的女主角名了～狗屎性格潑辣，即使生活在最底層都不會自怨自艾，靠賣魚、給醫館當針灸模特兒賺錢，她這麼努力其實是為了籌錢尋找失散的哥哥。被李洙一心癡戀著的她，誰知道結婚當天老公卻消失了，於是可憐的狗屎不僅要尋找失散的哥哥，還走上了艱辛的尋夫之路～



狗血韓劇怎麼少得了三角戀？所以無論是求婚還是尋夫路上，馬勳時刻都在狗屎的身邊，兩人甚至上演了花紛紛落下的那種浪漫的撲倒～李洙啊，你再不出現，老婆就要被別人搶走了！



其實《花黨》就是披著古裝外套的現代愛情浪漫劇，不然怎麼會出現那首熟悉的《Produce 101》第2季的主打曲《Pick Me》（《我呀我》）﹖而且是朝鮮女生版的《Pick Me》（《我呀我》），你們看了就知道！



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總之，就目前的劇情猜測，花黨的幾位應該不只是當媒人那麼簡單，不知道會不會成為新晉皇帝的左右手呢？而李洙、狗屎和馬勳的這場三角戀，又會是怎樣的結局呢？婚姻介紹所還可以繼續營業嗎？

香港觀眾如果想拜託三位花美男找命運安排的愛情，可按此到黃Viu煲劇平台免費追看《花黨：朝鮮婚姻工作所》!

「圖：Viu」

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