男人也能当媒婆？《花党》史上最帅男媒婆诞生：朝鲜时代婚姻介绍所都在干什么！？

（小雷推荐文）一个漆黑雨夜，老皇帝缠绵病榻，众大臣虽膝跪地下却各自怀鬼胎，皇后故作悲伤却没有流泪，《花党：朝鲜婚姻工作所》就此拉开序幕。
镜头一转，白衣世子（竟然能找来高修客串）神情凝重地奔向皇宫，谁知迎接他的却是一枝枝的冷箭，原以为他能突出重围见到父皇最后一面，但最终不敌刺客，帅哥高修就这样极速完成客串戏份！
说到这里，大家可能会问，说好的爱情喜剧+花美男阵容呢？怎么一开始就是宫斗剧，是不是看错剧了？小编一开始也疑惑，但5分钟过后画风全变，终於切入主题了！不同其他古装剧，《花党》的服装风格偏明艳风，三位男媒婆穿著大粉红、浅蓝、亮紫色的衣服，走在红地毯上仿佛是现代的男子天团，背后更涌现大批女生，和现在的女饭一样！现在就跟大家介绍一下三位花美男啦～
「大姐」马勋（金旻载 饰），这颜值根本就是宋仲基+吕珍九的结合体，一看就是两班贵公子出身，怎么会当了媒婆呢？他可是媒婆三人帮里的头脑担当，只要他出面，就绝对没有牵不成的红线。想要「命运般的邂逅」？ 小菜一碟，那就给你俩制造出「命运」吧～
「二姐」陶俊（边佑锡 饰）则是风流倜傥型的公子哥，小编竟然从他脸上看到了一丝金秀贤的味道。陶俊一头飘逸的长发让女生们都羡慕，成功俘获汉阳城无数少女。这位花美男外表虽然阴柔，但工作能力绝对不差，他可是「花党」的情报收集高手，从来没有他打听不到的消息~
「小妹」高英秀（朴志训 饰）是「花党」中最可爱的家伙，喜欢香水、服装、配饰等一切与打扮有关的事物，但凡他买过的东西，瞬间就会被抢购一空，绝对是古代版潮流达人～嘟个嘴，撒个娇，不仅女生看到心都融化，就连大姐、二姐也是「口嫌体正直」，「小妹」说什么就是什么！
古代的媒婆可不是什么高尚的职业，三个一看就是世家子弟的花美男怎么会投身这个行业呢？故事才开播4集，各位观众稍安勿躁，更精彩的剧情将会慢慢揭开，暂时先安心欣赏花党们的帅气颜值吧~
哎哟，差点忘了介绍wuli第4位男主角，贯穿整个故事的中心人物－痴情男李洙（金洙，徐志焄 饰）。明明是铁匠的儿子，却出口成章，气质不凡，一看便知藏著不为人知的身世秘密！时隔多年最终还是要回到本位－登上皇位。无论身处何方李洙唯一痴恋的人就是女主角－狗屎，但偏偏自己却在与狗屎结婚当天被掳走～
我们的女主角叫「狗屎」（孔升妍 饰）！对，你没有听错，这应该是电视剧中最难听的女主角名了～狗屎性格泼辣，即使生活在最底层都不会自怨自艾，靠卖鱼、给医馆当针灸模特儿赚钱，她这么努力其实是为了筹钱寻找失散的哥哥。被李洙一心痴恋著的她，谁知道结婚当天老公却消失了，於是可怜的狗屎不仅要寻找失散的哥哥，还走上了艰辛的寻夫之路～
狗血韩剧怎么少得了三角恋？所以无论是求婚还是寻夫路上，马勋时刻都在狗屎的身边，两人甚至上演了花纷纷落下的那种浪漫的扑倒～李洙啊，你再不出现，老婆就要被别人抢走了！
其实《花党》就是披著古装外套的现代爱情浪漫剧，不然怎么会出现那首熟悉的《Produce 101》第2季的主打曲《Pick Me》（《我呀我》）？而且是朝鲜女生版的《Pick Me》（《我呀我》），你们看了就知道！
总之，就目前的剧情猜测，花党的几位应该不只是当媒人那么简单，不知道会不会成为新晋皇帝的左右手呢？而李洙、狗屎和马勋的这场三角恋，又会是怎样的结局呢？婚姻介绍所还可以继续营业吗？
香港观众如果想拜托三位花美男找命运安排的爱情，可按此到黄Viu煲剧平台免费追看《花党：朝鲜婚姻工作所》!
「图：Viu」
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