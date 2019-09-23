就是今天！TWICE 回歸在即　最新預告片揭編舞亮點

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上次 TWICE 光是剪影預告片就吸引超過 500 萬人次觀看，這次她們又公開了更精彩的預告，ONCE 們今晚一定要準時鎖定完整 MV！

JYP Entertainment 今天（23 日）釋出了 TWICE 最新主打歌 “Feel Special” 的第二支 MV 預告片，雖然只有短短不到半分鐘，但已經搶先揭露新歌的亮點片段和華麗的編舞。



從月初開始公開了迷你八輯〈Feel Special〉概念照，就能看出 TWICE 這次的風格以華麗成熟為主，以白、金色為主的造型透過動態呈現，更凸顯出她們越來越強大的氣勢。

〈Feel Special〉包含同名主打歌在內，共收錄了 “Rainbow”、“Get Loud”、“Trick It”、“Love Foolish”、“21:29” 和 “Breakthrough” 等六首有成員參與創作的歌，並將於今晚六點（韓國時間）發行完整音源及主打歌 MV。



（照片與影片來源：JYP Entertainment）

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