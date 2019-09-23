就是今天！TWICE 回归在即 最新预告片揭编舞亮点
KPOP 2019年9月23日 星期一08:15 施乃琪
上次 TWICE 光是剪影预告片就吸引超过 500 万人次观看，这次她们又公开了更精彩的预告，ONCE 们今晚一定要准时锁定完整 MV！
JYP Entertainment 今天（23 日）释出了 TWICE 最新主打歌 “Feel Special” 的第二支 MV 预告片，虽然只有短短不到半分钟，但已经抢先揭露新歌的亮点片段和华丽的编舞。
从月初开始公开了迷你八辑〈Feel Special〉概念照，就能看出 TWICE 这次的风格以华丽成熟为主，以白、金色为主的造型透过动态呈现，更凸显出她们越来越强大的气势。
〈Feel Special〉包含同名主打歌在内，共收录了 “Rainbow”、“Get Loud”、“Trick It”、“Love Foolish”、“21:29” 和 “Breakthrough” 等六首有成员参与创作的歌，并将於今晚六点（韩国时间）发行完整音源及主打歌 MV。
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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