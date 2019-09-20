【有片】曹圭賢擔任《為歌曲著迷》MC！與尹尚、Gummy、成始璄等合作 今晚首播
綜藝 2019年9月20日 星期五12:08 JiaJia
繼《RUN.wav》後，Super Junior圭賢接下XtvN新音樂節目《為歌曲著迷》單獨MC！節目組公開圭賢於街頭演唱的片段，路人們紛紛佇足圍觀，好歌喉也引來喝彩。
曹圭賢、尹尚、Gummy和成始璄於昨日（19日）出席XtvN新音樂節目《為歌曲著迷》製作發佈會。這是一檔「普通人綜藝」，由圭賢擔任MC，將於每週五晚間同時於XtvN和tvN播出，今日（20日）首播。
▲曹圭賢、尹尚、Gummy、成始璄
▲曹圭賢
▲尹尚
▲Gummy
▲成始璄
此前，節目組曾公開圭賢「路演」的片段。不分男女老少，在當下似乎成為一體，再次感嘆於圭賢的「蜜聲帶」。
圭賢曾多次透露自己的偶像是成始璄，兩人通過《為歌曲著迷》合作。在錄製節目現場，兩位歌手也帶來合唱，令觀眾如癡如醉。成始璄在發佈會上表示：「總覺得圭賢能（把MC）做好。圭賢不是讓人感到愉悅嗎？開朗、機靈的模樣，還有大家目前沒看過的樣子。」親自聽到偶像的稱讚，圭賢應該也很開心吧～
（圖片、影片來源：KSD、TVDaily、XtvN《為歌曲著迷》）
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