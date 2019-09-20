【有片】曹圭贤担任《为歌曲著迷》MC！与尹尚、Gummy、成始璄等合作 今晚首播
综艺 2019年9月20日 星期五12:08 JiaJia
继《RUN.wav》后，Super Junior圭贤接下XtvN新音乐节目《为歌曲著迷》单独MC！节目组公开圭贤於街头演唱的片段，路人们纷纷伫足围观，好歌喉也引来喝彩。
曹圭贤、尹尚、Gummy和成始璄於昨日（19日）出席XtvN新音乐节目《为歌曲著迷》制作发布会。这是一档「普通人综艺」，由圭贤担任MC，将於每周五晚间同时於XtvN和tvN播出，今日（20日）首播。
▲曹圭贤、尹尚、Gummy、成始璄
▲曹圭贤
▲尹尚
▲Gummy
▲成始璄
此前，节目组曾公开圭贤「路演」的片段。不分男女老少，在当下似乎成为一体，再次感叹於圭贤的「蜜声带」。
圭贤曾多次透露自己的偶像是成始璄，两人通过《为歌曲著迷》合作。在录制节目现场，两位歌手也带来合唱，令观众如痴如醉。成始璄在发布会上表示：「总觉得圭贤能（把MC）做好。圭贤不是让人感到愉悦吗？开朗、机灵的模样，还有大家目前没看过的样子。」亲自听到偶像的称赞，圭贤应该也很开心吧～
（图片、影片来源：KSD、TVDaily、XtvN《为歌曲著迷》）
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