全昭旻在IG分享自拍素顏照！HAHA回應：「在臉上抹點東西吧！」遭網友罵大男人主義！
明星 2019年9月18日 星期三13:52 Yuan
日前（13日），全昭旻在IG分享了自己出門踏青的素顏自拍照。
藍天白雲搭配上大自然的景色，讓她也寫下：「我的秘密基地。」而《RM》的夥伴HAHA就在這則貼文底下留言：「不管什麼都好，也在臉上抹點東西吧...！昭旻啊！！」
看似開完笑的留言就引發不少網友的不滿，更反擊在私人的時間是否要化妝是個人的自由，也有人直指HAHA是在人身攻擊，並認為女人一定要化妝的大男人主義。不過也些網友認為是因為他們感情好...只是兩人之前的玩笑。
而HAHA也發現和指責他的留言，意識到自己的言論引發了誤會，更在留言底下急忙道歉，表示道：「對不起...請一定要知道我不是那個意思，了解到這些話會引起誤會，我下次不會再這樣了...很難過呢..絕對不是那個意思...真的很抱歉！」
另外，《Running Man》在8月舉辦了9週年的見面會，日前的播出公開了成員之間的合作舞台影片，每一段表演都非常精彩，可以感受到成員們誠意十足地用心準備著舞台呢！
（圖：IG@jsomin86、SBS）
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