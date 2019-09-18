全昭旻在IG分享自拍素颜照！HAHA回应：「在脸上抹点东西吧！」遭网友骂大男人主义！
明星 2019年9月18日 星期三13:52 Yuan
日前（13日），全昭旻在IG分享了自己出门踏青的素颜自拍照。
蓝天白云搭配上大自然的景色，让她也写下：「我的秘密基地。」而《RM》的伙伴HAHA就在这则贴文底下留言：「不管什么都好，也在脸上抹点东西吧...！昭旻啊！！」
看似开完笑的留言就引发不少网友的不满，更反击在私人的时间是否要化妆是个人的自由，也有人直指HAHA是在人身攻击，并认为女人一定要化妆的大男人主义。不过也些网友认为是因为他们感情好...只是两人之前的玩笑。
而HAHA也发现和指责他的留言，意识到自己的言论引发了误会，更在留言底下急忙道歉，表示道：「对不起...请一定要知道我不是那个意思，了解到这些话会引起误会，我下次不会再这样了...很难过呢..绝对不是那个意思...真的很抱歉！」
另外，《Running Man》在8月举办了9周年的见面会，日前的播出公开了成员之间的合作舞台影片，每一段表演都非常精彩，可以感受到成员们诚意十足地用心准备著舞台呢！
（图：IG@jsomin86、SBS）
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