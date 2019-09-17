朴敏英、徐康俊確定合作JTBC新劇《天氣好的話，我會去找你》！預計明年（2020年）上半年首播
韓劇 2019年9月17日 星期二10:00 JiaJia
改編自小說的JTBC新劇《天氣好的話，我會去找你》，確定由朴敏英、徐康俊主演！
該部作品描述因厭倦首爾生活而來到北峴里的海原（朴敏英 飾），再次遇見經營書店的恩燮（徐康俊 飾），進而展開一段溫馨治癒的羅曼史。劇組表示：「演員朴敏英和徐康俊所飾演的角色，會在寒冷的天氣中為大家傳遞暖暖情誼、融化疲憊的身心。請大家多多期待並支持兩位演員的默契演繹。」
朴敏英飾演「海原」，要說她有什麼不同於別人的地方，那就是從小到大演奏的大提琴。雖然她充分發揮了此項才能，並踏入社會，得到的卻是對他人的傷害和不信任。所以，她緊閉心門，回到小時候生活過的北峴里。
徐康俊飾演「恩燮」，是為冰冷的海原帶來溫暖感受的人物。他在北峴里經營一家名為「晚安」的書店。每天起床後，都以泡咖啡、看書開始，並以在部落格上寫「書店日記」作結。自從海原回來後，這種平靜的日常生活開始變得不一樣。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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