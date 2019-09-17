朴敏英、徐康俊确定合作JTBC新剧《天气好的话，我会去找你》！预计明年（2020年）上半年首播
韩剧 2019年9月17日 星期二10:00 JiaJia
改编自小说的JTBC新剧《天气好的话，我会去找你》，确定由朴敏英、徐康俊主演！
该部作品描述因厌倦首尔生活而来到北岘里的海原（朴敏英 饰），再次遇见经营书店的恩燮（徐康俊 饰），进而展开一段温馨治愈的罗曼史。剧组表示：「演员朴敏英和徐康俊所饰演的角色，会在寒冷的天气中为大家传递暖暖情谊、融化疲惫的身心。请大家多多期待并支持两位演员的默契演绎。」
朴敏英饰演「海原」，要说她有什么不同於别人的地方，那就是从小到大演奏的大提琴。虽然她充分发挥了此项才能，并踏入社会，得到的却是对他人的伤害和不信任。所以，她紧闭心门，回到小时候生活过的北岘里。
徐康俊饰演「恩燮」，是为冰冷的海原带来温暖感受的人物。他在北岘里经营一家名为「晚安」的书店。每天起床后，都以泡咖啡、看书开始，并以在部落格上写「书店日记」作结。自从海原回来后，这种平静的日常生活开始变得不一样。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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