當盜版遇上正版！因太像而一直互相逃避的宋智孝和Nucksal終於同框了XD
明星 2019年9月18日 星期三08:00 Rui
韓國饒舌歌手Nucksal擁有出眾Rap實力，曾在《Show Me The Money 6》奪下亞軍寶座，知名度隨之大開，後來還因為和宋智孝撞臉而被廣大《Running Man》的粉絲熟知，笑稱他是宋智孝異父異母的「親弟弟」。
近日，宋智孝在個人SNS上還出了和Nucksal和合影，兩人衣著相似，都對著鏡頭擺出剪刀手，一瞬間差點讓人混淆。
宋智孝和Nucksal都有著一雙小鹿斑比一般的圓圓大眼睛，五官驚人的相似，只是Nucksal比宋智孝的線條更粗狂一些而已，側面更是相似度超95%。
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就連宋智孝自己都調侃：「像Nucksal的我，像我的Nucksal」。 Nucksal因為酷似宋智孝不僅被粉絲們笑稱作「Nuck歐尼」，有時還會被叫「Nuck智孝」。
看了兩人合影的粉絲們紛紛留言表示：「終於盜版遇上了正版」、「同框的Nuck智孝和宋智孝」等。
「圖：宋智孝IG」
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