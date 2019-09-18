当盗版遇上正版！因太像而一直互相逃避的宋智孝和Nucksal终於同框了XD
明星 2019年9月18日 星期三08:00 Rui
韩国饶舌歌手Nucksal拥有出众Rap实力，曾在《Show Me The Money 6》夺下亚军宝座，知名度随之大开，后来还因为和宋智孝撞脸而被广大《Running Man》的粉丝熟知，笑称他是宋智孝异父异母的「亲弟弟」。
近日，宋智孝在个人SNS上还出了和Nucksal和合影，两人衣著相似，都对著镜头摆出剪刀手，一瞬间差点让人混淆。
宋智孝和Nucksal都有著一双小鹿斑比一般的圆圆大眼睛，五官惊人的相似，只是Nucksal比宋智孝的线条更粗狂一些而已，侧面更是相似度超95%。
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就连宋智孝自己都调侃：「像Nucksal的我，像我的Nucksal」。 Nucksal因为酷似宋智孝不仅被粉丝们笑称作「Nuck欧尼」，有时还会被叫「Nuck智孝」。
看了两人合影的粉丝们纷纷留言表示：「终於盗版遇上了正版」、「同框的Nuck智孝和宋智孝」等。
「图：宋智孝IG」
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