曝BTS防彈少年團柾國摟金髮女生疑似戀愛！BIGHIT毫無回應，某Rapper躺槍反被罵

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世界豆防彈少年團成員柾國因為一張爆料照站上了輿論了風口浪尖，被指戀愛了。

9月17日淩晨，韓網上出現了一則名為「沒認出是防彈柾國就趕他們走的朋友」的帖子，發帖人表示：「我朋友在巨濟島開店，2天前柾國來玩，要查身份證，他說沒有，朋友就讓他們走了。 」同時還公開了照片，照片中疑似是柾國的男子從背後抱著一名金髮女生。 沒想到這則內容很快就引爆火熱反響，「柾國戀愛」、「防彈柾國戀愛」、「防彈少年團柾國」等詞條火速攻佔各大熱搜榜。



不少網民之所以認定照片中的男子是柾國，不僅是因為發帖人的「證言」，還因為柾國右手上的紋身。 但目前為止，無論是BIG HIT還是柾國本人都未對此事做出任何回應。

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然而一位Rapper卻因為這件事情很是不爽，因為有不少網民指出照片中抱著女生的男子其實是Hash Swan，害得Hash Swan即刻通過IG澄清，貼出照片表示：「這不是我，問的人實在太多了。 」誰知Hash Swan澄清之後卻遭到了更多的指責，部分防彈少年團的粉絲竟然大罵他是在蹭熱度，要求他立刻刪除PO文。 生氣的Hash Swan反擊公開了ARMY讓他刪文的私訊。



「圖：theqoo」

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