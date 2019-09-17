曝BTS防弹少年团柾国搂金发女生疑似恋爱！BIGHIT毫无回应，某Rapper躺枪反被骂

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世界豆防弹少年团成员柾国因为一张爆料照站上了舆论了风口浪尖，被指恋爱了。

9月17日淩晨，韩网上出现了一则名为「没认出是防弹柾国就赶他们走的朋友」的帖子，发帖人表示：「我朋友在巨济岛开店，2天前柾国来玩，要查身份证，他说没有，朋友就让他们走了。 」同时还公开了照片，照片中疑似是柾国的男子从背后抱著一名金发女生。 没想到这则内容很快就引爆火热反响，「柾国恋爱」、「防弹柾国恋爱」、「防弹少年团柾国」等词条火速攻占各大热搜榜。



不少网民之所以认定照片中的男子是柾国，不仅是因为发帖人的「证言」，还因为柾国右手上的纹身。 但目前为止，无论是BIG HIT还是柾国本人都未对此事做出任何回应。

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然而一位Rapper却因为这件事情很是不爽，因为有不少网民指出照片中抱著女生的男子其实是Hash Swan，害得Hash Swan即刻通过IG澄清，贴出照片表示：「这不是我，问的人实在太多了。 」谁知Hash Swan澄清之后却遭到了更多的指责，部分防弹少年团的粉丝竟然大骂他是在蹭热度，要求他立刻删除PO文。 生气的Hash Swan反击公开了ARMY让他删文的私讯。



「图：theqoo」

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