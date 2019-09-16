[RM見面會片段]金鍾國完美消化《阿拉丁》公主的「Speechless」驚艷全場
KPOP 2019年9月16日 星期一10:39 Erin
《Running Man》節目為紀念已來到9周年，在上個月底舉辦了首爾場次見面會《Running 9》，除了打造舞台專屬的主題曲外，也請來Apink、Gummy等歌手帶來與成員們的合作舞台，不過歌手金鍾國的完美演出成為一大亮點。
這首歌曲之前也有許多韓國女演員以及歌手都翻唱過，不過男歌手要挑戰這首歌曲並維持在原Key就非常有難度，金鍾國有著纖細的嗓音，在節目中總是展現能力者的威嚴，令人幾乎忘了他是歌手出身，他選唱電影《阿拉丁》中公主演唱的「Speechless」，搭配背後大型管絃樂團現場演出，表現出與原唱茉莉公主不一樣的柔情感覺，高音震攝全場。
在後台準備並聽見金鍾國歌聲的劉在錫與 HAHA，也不停豎起大拇指讚嘆「果然不一樣啊〜」，還有當天受邀演出的Apink以及Gummy等歌手們，聽見金鍾國在歌曲轉折點的完美高音，也都露出驚嘆的神情，全場觀眾們更不用說，除了大開眼界更是立即報以如雷的掌聲。大家也快來聽聽看金鍾國的蜜嗓！
照片: SBS《Running Man》片段截圖
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